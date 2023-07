Tom Cruise : quelle est cette célèbre chanteuse avec qui l'acteur a été en couple ?

Quand il n’exécute pas des cascades impressionnantes dans ses films, Tom Cruise fait chavirer les cœurs. Parmi les conquêtes de l’acteur, une célèbre chanteuse, de seize ans son aînée, a succombé à son charme.

Un bourreau des cœurs. Alors qu’il prêtera de nouveau ses traits à Ethan Hunt dans «Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1» le 12 juillet prochain au cinéma, et assure actuellement la promotion de ce blockbuster en foulant les tapis rouges du monde entier, Tom Cruise se fait en revanche plus discret sur sa vie sentimentale.

© ROBERTO SCHMIDT / AFP

Officiellement célibataire depuis son divorce en 2012 avec la comédienne Katie Holmes («Dawson»), l’acteur, qui fête ses 61 ans ce lundi 3 juillet, n’a pas toujours vécu en solo. Il a en effet connu des liaisons avec de nombreuses femmes, dont la célèbre chanteuse Cher, de seize ans son aînée.

une histoire d'amour loin de la scientologie

Les deux tourtereaux se seraient rapprochés en 1985, alors que l’acteur n’avait que 23 ans, et rencontrait un incroyable succès à l'affiche du film culte «Top Gun» dans lequel il incarne le mythique pilote «Maverick». Malgré cette grande différence d’âge, ils sont restés en couple quelques mois, avant de se séparer.

«Il n'était pas scientologue à l'époque. (…) C'est un garçon formidable. La personne que j'ai connue était un homme formidable et adorable», avait déclaré Cher sur le plateau du talk-show «Watch What Happens Live», il y a une dizaine d’années. Ajoutant qu’elle gardait un souvenir «chaud voire torride» de cette romance.

Melissa Gilbert, Nicole Kidman, Penélope Cruz...

Star incontestable du cinéma hollywoodien, Tom Cruise a connu d’autres histoires d’amour par le passé. Ce grand séducteur a notamment été en couple avec Melissa Gilbert, héroïne de la série «La petite maison dans la prairie», mais aussi Heathler Locklear et Mia Sara. En 1987, l’Américain a épousé l’actrice et productrice Mimi Rogers, avant de divorcer trois ans plus tard. Peu de temps après, il se mariera avec Nicole Kidman avec qui il adoptera deux enfants, Isabella et Connor, nés respectivement en 1992 et 1995.

En 2001, alors que la rupture avec son ex-femme est prononcée, Tom Cruise s’est affiché au bras de Penélope Cruz et Sofia Vergara. Katie Holmes est la dernière conquête officielle de la star de la saga «Mission : Impossible», qui a par ailleurs été aperçue récemment très proche de la chanteuse Shakira.