Elon Musk : voici comment le patron de «X» avait séduit la chanteuse Grimes

Une biographie d’Elon Musk révèle comment le propriétaire de X (anciennement Twitter) a séduit la chanteuse Grimes.

Une forte impression. C'est ce qu'a tenté de faire Elon Musk sur la chanteuse Grimes lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter, rapporte Walter Isaacson, auteur d’une biographie sur l’entrepreneur milliardaire dont People a publié des extraits.

Lors de leur deuxième rendez-vous en 2018, Elon Musk a emmené celle qui allait être la future mère de ses enfants en balade à bord d’une Tesla, dans le but de montrer la fonction de pilote automatique de sa voiture et sa vitesse d'accélération, a ainsi écrit le biographe.

«En la conduisant dans un restaurant, il a montré à quelle vitesse la voiture accélérait, puis a enlevé ses mains du volant, s'est couvert les yeux et l'a laissée faire l'expérience du pilote automatique», a-t-il rapporté.

«J'étais comme, oh merde, ce gars est complètement fou», a déclaré Grimes, 35 ans, à Isaacson. «La voiture mettait son clignotant et changeait de voie toute seule. Cela ressemblait à une scène d'un film Marvel.»

People souligne que «Tesla ne conseille pas aux conducteurs de conduire ses véhicules de cette manière. La ‘caméra de cabine peut déterminer l'inattention du conducteur et vous fournir des alertes sonores, pour vous rappeler de garder les yeux sur la route lorsque le pilote automatique est activé’», indique le manuel de l'utilisateur.

Une boîte d'os en retour

Après sa séparation d'avec l'actrice Amber Heard, Musk avait contacté Grimes sur Twitter. Les deux avaient passé leur premier rendez-vous à son usine Tesla à Fremont, en Californie, où «nous avons juste marché toute la nuit et je l'ai regardé essayer de réparer les choses», avait raconté Grimes à Isaacson.

Grimes, de son vrai nom Claire Elise Boucher, aurait par la suite offert à Musk une boîte d'os d'animaux qu'elle avait collectés en cadeau. Les deux sont ensuite restés ensemble pendant trois ans. Grimes a donné naissance à leur premier enfant, un fils nommé X Æ A-XII, surnommé «X», en 2020. En décembre 2021, ils ont ensuite accueilli leur fille Exa Dark Sideræl, qu'ils ont surnommée «Y», via une mère porteuse. Après la naissance de leur fille, Grimes a annoncé la fin de leur relation. «Moi et E avons rompu ‘encore’… mais c'est mon meilleur ami et l'amour de ma vie, et ma vie et mon art sont à jamais dédiés à The Mission maintenant», avait-elle posté sur Twitter en 2021.

En plus de ses deux enfants avec Grimes, Elon Musk est par ailleurs aussi le père des jumeaux de 19 ans Vivian Jenna Wilson et Griffin Musk et des triplés Kai, Damian et Saxon Musk, nés en 2006, avec sa première femme, Justine Wilson. Ils avaient tous les deux eu un autre fils, Nevada Musk, décédé à seulement 10 semaines. Elon Musk est aussi le père de jumeaux en novembre 2021 accueillis avec une cadre supérieure de la société Neuralink qu’il a co-fondée, Shivon Zilis.