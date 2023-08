Coupe du monde féminine 2023 : on connaît la véritable raison de l’absence du Prince William pour la finale

Sévèrement critiqué pour ne pas s’être rendu à Sydney, ce dimanche, pour assister à la finale de la Coupe du monde féminine de football perdue par l’Angleterre face à l’Espagne, le prince William a expliqué qu'il était dans l’incapacité de se rendre en Australie en raison du protocole. Explications.

Le poids de la tradition. À la veille de la finale de la Coupe du monde féminine entre l’Angleterre et l’Espagne, le prince William, qui est accessoirement le président de la Fédération anglaise de football, a publié une adorable vidéo en compagnie de sa fille Charlotte afin de s’excuser de son absence, et leur souhaiter bonne chance. «Nous sommes désolés de ne pas pouvoir être là en personne, mais nous sommes très fiers de tout ce que vous avez accompli et des millions de personnes que vous avez inspirées ici et dans le monde entier», a-t-il indiqué.

L’absence du fils du roi Charles III – qui était d’autant plus criante que la reine Letizia d'Espagne se trouvait dans les tribunes au côté de sa fille Sofía pour assister à la victoire de la formation ibérique – a été vivement critiquée outre-Manche. Notamment par l’animateur britannique Piers Morgan sur les réseaux sociaux : «Avec tout mon respect, votre Altesse Royale, vous auriez dû monter dans un avion. Ridicule que la reine d’Espagne assiste à la finale de la Coupe du monde pour supporter l’équipe nationale, et que vous n’y soyez pas alors que vous êtes président de la fédération anglaise de football», a-t-il écrit sur X (ex-Twitter).

Et pourtant, comme l’indique le site britannique Mirror, il y a une très bonne raison pour expliquer l’absence du prince William : le protocole. Le protocole royal l’empêcherait en effet de se rendre en Australie puisque, constitutionnellement, le fils aîné de Charles III – qui est son successeur direct – ne peut se rendre sur les terres australiennes avant que son père, fraîchement couronné en mai dernier et désormais chef de l’État australien, ne s’y soit rendu en premier.