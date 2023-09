Timothée Chalamet et Kylie Jenner échangent un langoureux baiser lors du concert de Beyoncé

Timothée Chalamet et Kylie Jenner ont été aperçus en train de s’embrasser lors du concert que donnait Beyoncé ce 4 septembre à Los Angeles. Pour les observateurs, plus de doute, ils viennent (enfin) d’officialiser leur relation.

Alors qu’il se murmure depuis plusieurs mois que Timothée Chalamet et Kylie Jenner sont en couple, les deux stars s’étaient jusqu’à présent montrées discrètes le sujet.

Mais ce 4 septembre, à l’occasion du concert qu’a donné Beyoncé à Los Angeles, la businesswoman et l’acteur se sont laissés aller à quelques gestes d’affection en public, et même à l’échange d’un langoureux baiser dont TMZ a publié une vidéo volée.

Pour leurs fans, plus aucun doute n’est permis : ils sont ensemble et veulent désormais le faire savoir.

La romance entre le magnat des cosmétiques de 26 ans et la coqueluche du grand écran de 27 ans, serait née en janvier au défilé de la Fashion Week de Paris de Jean-Paul Gaultier. Depuis, la voiture de Kylie Jenner avait été aperçue à plusieurs reprises devant la maison de l’acteur.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner spotted publicly for the first time at Beyoncé’s Renaissance World Tour in LA.



pic.twitter.com/A6kfrGuLKf — Pop Base (@PopBase) September 5, 2023

Le 16 août dernier, alors que des rumeurs de rupture entre eux avaient bruissé, une source avait fait savoir à Entertainment Tonight qu’ils se fréquentaient toujours : «Kylie et Timothée se voient encore quand ils le peuvent. Kylie est occupée par son travail et voyage beaucoup, mais ils prennent du temps l'un pour l'autre quand cela est possible et ils s'apprécient. Ils restent discrets pour le moment, mais s’entendent bien et s’amusent bien ensemble».

Pour mémoire, Kylie Jenner est l’ex-partenaire de Travis Scott avec qui elle a eu deux enfants, Stormi, 5 ans, et Aire, 1 an. Le couple s'était séparé en octobre 2019 avant de se reformer en février 2020 puis de rompre à nouveau en décembre 2022.

Timothée Chalamet a de son côté notamment été lié à Lily-Rose Depp, Eiza Gonzalez et Lourdes Leon.