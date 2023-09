Hugh Jackman : après 27 ans de mariage, l'acteur divorce

Hugh Jackman et sa femme Deborra-Lee ont annoncé leur séparation au magazine américain People après 27 ans de mariage.

Une séparation à l'amiable. L'acteur Hugh Jackman et sa femme Deborra-Lee ont annoncé dans un communiqué commun mettre un terme à leur mariage après 27 ans de vie à deux.

«Nous avons eu la chance de partager près de trois décennies ensemble en tant que mari et femme dans un mariage merveilleux et aimant. Notre parcours est désormais en train de changer et nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre chemin individuellement», ont-ils écrit.

«Notre famille a été et sera toujours notre plus grande priorité. Nous entreprenons ce prochain chapitre avec gratitude, amour et gentillesse», ont-ils ajouté, appelant au respect de leur vie privée.

L'annonce est une véritable surprise tant rien ne laissait présager une telle séparation ces derniers mois. En avril dernier, pour leur 27e anniversaire de mariage, l'acteur de Wolverine avait publié sur son compte Instagram une véritable déclaration d'amour à son épouse. «27 ans ! Je t'aime tellement. Ensemble, nous avons créé une belle famille. Et la vie. Ton rire, ton esprit, ta générosité, ton humour, ton impertinence, ton courage et ta loyauté sont un cadeau incroyable pour moi», pouvait-on lire.

Hugh Jackman et Deborra-Lee s'étaient rencontré en 1995 sur le tournage de la série australienne Corelli. Ils s'étaient mariés moins d'un an plus tard, relate People.

Ensemble, ils ont eu deux enfants, Oscar et Ava, âgés respectivement de 23 et 18 ans.