Elon Musk : le jour où le milliardaire a été confronté par Larry David pour son soutien au parti Républicain

Dans sa biographie consacrée à Elon Musk, Walter Isaacson raconte que le milliardaire a été pris à partie par Larry David lors d'un mariage à Saint-Tropez, en mai 2022, à propos de son soutien au parti Républicain après la fusillade d’Uvalde, aux États-Unis.

Un face-à-face imprévu. Tous deux présents au mariage de l’agent de stars Ari Emanuel avec Sarah Staudinger à Saint-Tropez, à la fin du mois de mai 2022, Elon Musk et Larry David – producteur, scénariste et humoriste – auraient eu un échange particulièrement tendu au cours des festivités à propos du soutien affiché du milliardaire au parti Républicain, rapporte Walter Isaacson dans sa biographie du milliardaire, publiée le 12 septembre dernier.

Quelques jours plus tôt, le monde avait découvert avec horreur les images de la fusillade d’Uvalde, au Texas, où 21 personnes, dont 19 enfants, avaient été tuées par un jeune homme de 18 ans armé d’un fusil d’assaut. Manifestement ému par cette tragédie, Larry David avait alors décidé de confronter le milliardaire à propos de son soutien affiché au parti Républicain, connu pour avoir toujours refusé de légiférer sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis.

«Vous voulez juste tuer des enfants dans les écoles ?», lui aurait lancé sans prévenir le comédien de 76 ans. «Non, non… je suis contre le meurtre d’enfants», lui aurait rétorqué Elon Musk. «Alors pourquoi votez-vous pour le parti Républicain ?», aurait enchaîné le cocréateur de la série «Seinfeld».

Larry David était en colère

«Ses tweets à propos du fait qu’il votait pour les Républicains parce que les Démocrates était le parti de la division et de la haine m’étaient restés sur l’estomac. Même si Uvalde n’avait jamais eu lieu, je l’aurais interpellé de la même manière parce que j’étais en colère et blessé», a confié à l'auteur Larry David, qui était assis à la même table qu’Elon Musk.

Selon le présentateur de la chaîne américaine Joe Scarborough, qui était présent sur place, et qui a été interrogé par Isaacson, cette confrontation est restée «plutôt amusante», et n’a jamais dérapé dans l’invective. Pour écrire sa biographie, Walter Isaacson a passé deux années à suivre Elon Musk à travers le monde. Il a pu s’entretenir avec le milliardaire à de nombreuses reprises, ainsi qu’avec les membres de sa famille, ses amis et ses proches, ainsi que ses collègues et ceux qui se montrent critiques à son égard.