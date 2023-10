Sophia Bush de la série «Les Frères Scott» et la footballeuse Ashlyn Harris seraient en couple

Deux mois après son divorce, Sophia Bush aurait déjà retrouvé l’amour. La presse people américaine rapporte que l’actrice vue dans La série «Les frères Scott» est en couple avec la footballeuse Ashlyn Harris.

Amies de longue date, l'actrice Sophia Bush et la footballeuse Ashlyn Harris se seraient rapprochées après leurs divorces respectifs et vivraient maintenant une histoire d'amour.

Tandis que la star de la série «Les Frères Scott», 41 ans, a mis il y a deux mois un terme à sa relation avec son mari Grant Hugues après seulement 13 mois de mariage, la sportive professionnelle de 37 ans a quant à elle rompu avec son épouse Ali Krieger en septembre, après quatre ans d’union.

Les deux athlètes s’étaient rencontrées alors qu’elles jouaient pour l'équipe nationale des États-Unis en 2010 et avait célébré leur mariage en 2019. «Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle information pour le public, le divorce d'Ashlyn et Ali a commencé il y a des mois et elles vivent séparées depuis l'été», a précisé un indiscret. Le couple partage deux jeunes enfants.

Une relation récente

La relation amoureuse entre Sophia Bush et Ashlyn Harris serait très récente. «C’est très nouveau», affirme une source au site people du New York Post, «mais elles sont définitivement en couple».

«Après avoir été amies pendant des années, elles ont eu leur premier rendez-vous galant, un dîner, il y a deux semaines. C’est très récent, elles commencent toutes deux un nouveau chapitre», a confié une autre source au magazine People.

Si les deux intéressées n’ont pas confirmé l’information, leurs fans n’ont pas manqué de remarquer qu’elles multipliaient les apparitions ensemble ces derniers temps. Elles étaient notamment toutes deux conviées au Festival international de la créativité Cannes Lyon en juin dernier. C’est d'ailleurs là que leur histoire d’amour aurait commencé, rapporte Page Six.

Amie avec Harris depuis des années, Sophia Bush, qui se qualifie de «fan de football depuis toujours», a il y a plusieurs années investi dans l'Angel City FC, basé à Los Angeles. «En tant que fan de football depuis toujours, avoir un club de football féminin dans ma ville natale est un rêve devenu réalité. Faire partie d’un groupe de leadership comme celui-ci, rempli de femmes et d’alliées passionnées par la construction d’une communauté sur et en dehors du terrain – qui se soucient de l’héritage, de l’intégrité et de l’avancement des athlètes féminines – est passionnant», avait-elle déclaré selon les propos rapportés par Page Six.

Avant son mariage avec Grant Hugues, entrepreneur et investisseur immobilier de Tulsa, Sophia Bush était auparavant mariée à sa co-star de «One Tree Hill» («Les frères Scott») Chad Michael Murray, de 2005 à 2006.