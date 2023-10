Adele confie avoir arrêté de boire après trop d’abus

En résidence à Las Vegas, Adele a confié sur scène avoir mis un terme à sa consommation d’alcool depuis plusieurs mois.

Une vie plus saine. En concert à Las Vegas, la chanteuse s’est prêtée à la confidence sur sa consommation d’alcool, révélant qu’elle était sobre depuis des mois. «J'ai arrêté de boire il y a environ trois mois et demi. C’est ennuyant», a lancé la star sur scène, selon plusieurs médias britanniques et américains.

Une décision qu’elle ne semble pas regretter considérant avoir un temps été à la limite de l’alcoolisme. «Je veux dire, j'ai été littéralement à la limite de l'alcoolisme pendant une grande partie de ma vingtaine», a poursuivi l’interprète de «I Drink Wine». «Mais ça me manque tellement», a-t-elle poursuivi, avant de lancer avec humour à un fan : «Alors profite de ton whisky. Je suis très, très jalouse».

«Relation très étroite avec l'alcool»

Ce n’est pas la première fois que l’artiste s'ouvre sur sa consommation d’alcool. En 2015, elle avait déjà confié à The Mirror avoir arrêté pour préserver ses cordes vocales sur les conseils de son médecin. Adele était également revenue sur sa consommation d'alcool pendant le confinement, confiant au magazine Vogue US qu'elle était «de plus en plus précoce» dans la journée, précisant avoir toujours eu «une relation très étroite avec l’alcool». «J'ai toujours été très fascinée par l'alcool. C’est ce qui a éloigné mon père de moi», expliquait la chanteuse à l'époque.

A la mort de son père en 2021, la star avait également déclaré à Oprah Winfrey avoir stoppé sa consommation.