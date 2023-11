Mort de Matthew Perry : selon les créateurs de «Friends», l'acteur était «heureux et bien dans sa peau» avant le drame

Les créateurs de la série «Friends» ont pris la parole ce mercredi sur une chaîne américaine, et ont évoqué la disparition tragique de Matthew Perry. Selon eux, l'acteur était «heureux» avant le drame.

Deux semaines avant la mort brutale de Matthew Perry, le 28 octobre dernier à son domicile à Los Angeles, Marta Kauffman, cocréatrice de la série «Friends», s’était entretenue avec l’acteur qui a incarné Chandler Bing pendant dix saisons.

«C’était génial. Il était heureux et plein d’entrain. Il ne semblait pas accablé par quoi que ce soit. Il était vraiment bien dans sa peau, c’est pourquoi (sa mort) paraît si injuste», a-t-elle confié dans une interview réalisée avec l’autre créateur du programme, David Crane, et diffusée dans l’émission «Today» ce mercredi 1er novembre aux Etats-Unis.

Une profonde tristesse

Marta Kauffman a également avoué avoir été «en état de choc» quand elle a appris la disparition du comédien de 54 ans. «Mon premier réflexe a été de lui envoyer un texto, honnêtement. (…) Puis, j'ai ressenti une profonde tristesse. Tellement de tristesse. C'est difficile à comprendre. Une minute, il est là, heureux, et puis pouf», a-t-elle ajouté, rappelant que Matthew Perry avait arrêté de fumer, était sobre et voulait aider d’autres toxicomanes qui combattaient, comme lui, des addictions.

Dans un communiqué commun publié le 30 octobre dernier, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer ont rendu hommage à leur ami et coéquipier. «Nous sommes tous dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples acteurs. Nous sommes une famille. Il y a tellement de choses à dire, mais pour l'instant, nous allons prendre un moment pour faire notre deuil et digérer cette perte insondable», ont-ils écrit.