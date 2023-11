Florent Pagny atteint d'un cancer : le chanteur annonce avoir fini le traitement par rayons

Atteint d’un cancer du poumon, Florent Pagny a ce jeudi soir donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

Des mois que ses fans espéraient cela. Ce jeudi soir, le chanteur Florent Pagny, qui souffre depuis deux ans d’un cancer du poumon, a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

«Je vais très bien. J’ai fini cet après-midi mes rayons, tout s’est très bien passé et les résultats sont tops. Pour la troisième fois, c’est en train de disparaître», a-t-il expliqué au micro du 20H de TF1. «Pour la troisième fois ça disparaît, mais bon ça fait quand même trois fois qu’elle apparaît donc je ne vais pas trop crier victoire», a-t-il souligné.

Entre les lourds traitements, une tournée et un nouveau disque, l’interprète de «Savoir aimer» n’a pas chômé ces derniers mois. «C’était une année particulière. Mais paradoxalement en ayant subi deux rechutes et des traitements, c’est la plus belle que j’ai vécu. Il y avait un pur équilibre entre la gravité et le succès. Je veux dire merci. Ma mission, c’est de partager. Ça fait 35 ans que je partage. Le public me l’a rendu sous une autre forme, en me donnant encore plus d’amour, pour me faire passer une épreuve un peu particulière. C’est incroyable de vivre ça», a-t-il confié.

Un nouvel album en 2026 ?

Florent Pagny souhaite transmettre un message d’espoir à tous ceux qui comme lui ont traversé des moments très difficiles. C’est le sens des paroles de sa chanson écrite par Vianney. «Vianney avait presque peur de me présenter les paroles… Mais elles sont tellement belles : ce n’est pas parce que quelque chose de difficile vous arrive qu’il faut s’écrouler. Il faut savoir tomber pour mieux remonter», a expliqué le chanteur.

Depuis deux ans, Florent Pagny se montre très combatif, avec un moral d’acier à toute épreuve.

«On vit une époque incroyable où tout va très très vite. Les protocoles sont de plus en plus perfectionnés. Il y a de plus en plus de solutions face à cette maladie», s'est-il réjoui, assurant à ses fans qu’il sera en mesure d’assurer une tournée pour ses 65 ans en 2026. «Avec un nouvel album», espère-t-il.