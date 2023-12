Matthew Perry : Julia Roberts se confie sur la mort de son ex-compagnon

L’actrice Julia Roberts s’est pour la première fois exprimée sur la disparition de Matthew Perry. Une mort «déchirante» selon la star, qui a entretenu une brève relation dans les années 1990 avec l’acteur décédé fin octobre.

Un départ bien trop tôt. Un peu plus d’un mois après la tragique disparition de Matthew Perry, le 28 octobre dernier, à l’âge de 54 ans, Julia Roberts est revenue pour la première fois publiquement sur cette triste nouvelle. Actuellement en promotion pour son film «Le monde après nous», la star de 56 ans a évoqué la disparition de l’inoubliable Chandler, à l’occasion d’une interview donnée à Entertainment Tonight. Un décès qu’elle a jugé prématuré et donc tragique, a expliqué l’actrice.

«Le décès soudain d'une personne aussi jeune est déchirant», a souligné Julia Roberts. «Je pense que cela nous aide tous à apprécier ce que nous avons et à continuer de manière positive du mieux que nous pouvons», poursuit l’interprète de «Pretty Woman», qui a entretenu une brève idylle avec Matthew Perry au milieu des années 1990, époque où l’actrice avait fait une apparition dans la série «Friends».

Une romance de quelques mois, à laquelle Matthew Perry avait mis fin, pensant que Julia Roberts «était 'trop pour lui'» et craignant qu'elle ne rompe à chaque instant, avait-il confié dans ses mémoires «Friends, lovers and the big terrible thing», sortis en novembre 2022.

Depuis le décès de l'acteur, tous ses partenaires et amis de «Friends» - de Jennifer Aniston à Courteney Cox en passant par David Schwimmer, Matt LeBlanc et Lisa Kudrow - ont pris la plume pour lui rendre hommage et saluer son talent et son humour sur les réseaux.