Taylor Swift fait don d'1 million de dollars aux communautés du Tennessee ravagées par les tornades

À la suite des tornades dévastatrices qui ont balayé le Tennessee samedi, Taylor Swift a fait un don d'un million de dollars pour aider les sinistrés.

Un geste du cœur. Taylor Swift a fait don d'un million de dollars - soit l'équivalent de 930.000 euros environ - pour aider les habitants du Tennessee ravagé par les tornades. Le don a été confirmé à USA Today par Hal Cato, PDG de la Community Foundation of Middle Tennessee. La contribution de Swift a été versée au fond d’urgence de la fondation.

Samedi dernier, de violentes tempêtes et de multiples tornades ont ravagé les communautés de Clarksville et des environs de Nashville, entre autres régions voisines. Au moins six morts ont été confirmés, plus de 60 blessés et des centaines de maisons gravement endommagées, voire entièrement rasées.

Taylor Swift est particulièrement affectée par le drame car elle a grandi dans la région. La superstar, récemment désignée personnalité de l’année par le magazine Time, a fréquenté le lycée Hendersonville, dans le comté de Sumner, durement touché, et a commencé sa carrière à Nashville, où elle possède toujours une maison et un bureau, fait savoir Deadline.