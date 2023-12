Mort de Guy Marchand : qui est la mère de ses deux enfants ?

Décédé à l’âge de 86 ans ce vendredi 15 décembre, Guy Marchand était le père de Jules et Ludivine. Deux enfants nés de ses amours avec sa première femme, la comédienne Béatrice Chatelier.

Guy Marchand est décédé ce vendredi à l’âge de 86 ans. Si l’acteur et crooner avait épousé Adelina, une mannequin d’origine russe de 40 ans sa cadette, en 2007, il ne s’agissait pas de sa première épouse. Avant cela, il avait été marié à Béatrice Chatelier, avec qui il a eu deux enfants, Jules, qui travaille aujourd’hui dans le cinéma et Ludivine, devenue avocate en droit social.

Avant de convoler avec l’acteur et chanteur, Béatrice Chatelier, comédienne, avait été la quatrième épouse du producteur Eddie Barclay, entre 1970 et 1972.

«Eddie a eu ce geste formidable : il a revu mon contrat à la hausse, parce qu’il savait qu’elle allait me coûter cher. Mais c’était la plus belle de toutes celles qu’il a épousées», avait confié au Figaro Guy Marchand.





Eddie Barclay et Béatrice Chatelier. DSK / AFP

La mannequin et comédienne, connue pour ses rôles dans «Les Charlots font l'Espagne» ou encore «Le Maître-Nageur», avait rencontré Guy Marchand sur le tournage du film «Les Sous-doués en vacances», sorti en 1980. «‘Je ne t’ai jamais vraiment aimé, mais qu’est-ce que j’ai aimé ta voix’, m’a-t-elle dit un jour… Elle a été dure, mais m’a fait de beaux enfants», avait tristement déclaré Guy Marchand auprès de Gala, en novembre 2020.

Les femmes de sa vie

Après sa relation avec Béatrice Chatelier, Guy Marchand s’était marié à Adelina Khamaganova, de 40 ans sa cadette. «Nous sommes un couple atypique. Mais avec quarante ans de différence, comment voulez-vous, on s’organise ! Elle ne va pas vivre tous les jours avec un vieillard ! Et moi je vis comme un célibataire amoureux : je retrouve ma femme, et chaque fois je lui refais la cour !», avait-il confié.

Les deux amoureux s’étaient rencontrés en 2000 à Roissy-Charles de Gaulle, rapporte Le Journal des Femmes. À l'époque, la jeune femme travaillait au sein de l'équipe de sûreté de l'aéroport.

Guy Marchand quitté par sa femme Adelina, 40 ans de moins : "Je ne vais pas l'emmerder" https://t.co/1mmuuIvcTr pic.twitter.com/5wINlDObnQ — Purepeople.com (@purepeople) October 19, 2021

Ils se marieront sept ans plus tard, malheureusement pour Guy Machand, Adelina s'était ensuite installée à Berlin, loin de lui, et avait refait sa vie. «J'ai grandi parmi les voyous de Belleville. Après, j'ai suivi mes femmes. D'abord une belle Bordelaise, qui m'a donné deux beaux enfants, Jules, et Ludivine. Deux cadeaux. Après j'ai suivi une fille dans le Midi qui aimait les chevaux comme moi. Et ensuite j'ai vécu avec ma belle Russe, mais elle est partie vivre à Berlin», avait-il confié au Parisien.