Demi Lovato et Jordan Lutes se sont fiancés

Demi Lovato s’est fiancée au musicien Jordan Lutes, aussi connu sous le nom «Jute$». La chanteuse a annoncé la nouvelle sur Instagram.

Ils vont bientôt se dire «oui». En couple depuis plus d’un an, Demi Lovato, 31 ans, et Jordan Lutes, 32 ans, viennent de se fiancer.

La chanteuse a confirmé la nouvelle sur son compte Instagram, suivi par plus de 157 millions de personnes. «Je n'arrive pas à croire que je vais épouser l'amour de ma vie», a écrit l’interprète de «Sorry Not Sorry».

«Chaque jour que j'ai passé avec toi a été un rêve devenu réalité et j'ai hâte de t'aimer et de te chérir pour toujours. Je t'aime», peut-on lire en légende d’une photo où la star apparaît tout sourire, au côté de sa moitié.

Sur le deuxième cliché, la chanteuse américaine, qui se considère comme non-binaire, ni exclusivement de genre féminin, ni exclusivement de genre masculin, montre fièrement sa bague de fiançailles, sertie de diamants.

De son vrai nom Demetria Devonne Lovato, Demi Lovato et son compagnon Jordan Lutes, alias «Jute$», se sont rencontrés en août 2022, soit près de deux ans après sa rupture avec l’acteur et chanteur Max Ehrich. Pour mémoire, le couple s’était séparé après seulement deux mois de fiançailles.