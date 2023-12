Bruce Willis : son épouse célèbre leurs seize ans de vie commune dans un touchant message

En couple avec l’acteur depuis seize ans, Emma Heming Willis a rendu un touchant hommage à son époux Bruce Willis, atteint d’une forme rare de démence incurable.

Un amour toujours plus grand malgré les épreuves. A l’occasion de leurs seize ans de vie commune, Emma Heming, 45 ans, a pris la plume sur Instagram pour célébrer son mari Bruce Willis, 68 ans. Un homme unique, selon elle.

«16 ans avec cet homme spécial. Mon amour et mon adoration pour lui ne font que grandir», a ainsi noté la mannequin et seconde épouse de Bruce Willis de 23 ans sa cadette, en commentaire de deux photographies montrant le duo enlacé.

Emma Heming toujours là pour l'acteur

Le couple qui file le parfait amour depuis plus de 15 ans, s'est marié en mars 2009, avant d'accueillir deux filles, Mabel Ray, 11 ans, et Evelyn Penn, 9 ans. Mais depuis l'annonce de la maladie de l'acteur en mars 2022, Emma Heming profite de chaque moment avec l'artiste, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour s'occuper de son mari.

Un rôle d'aidant pas toujours facile à endosser qu'elle a régulièrement évoqué sur les réseaux afin de partager son expérience avec d'autres familles et sensibiliser à cette mission d'accompagnement comme à la maladie dont est atteint l'acteur, une forme de démence rare.

Un drame que la famille recomposée de Bruce Willis affronte plus unie que jamais. C’est d’ailleurs dans un communiqué commun, qu’Emma Heming, Demi Moore et les cinq filles de Bruce Willis - Rumer, Scout LaRue, Tallulah et ses deux cadettes Mabel Ray et Evelyn Penn- avaient annoncé en 2022 que l’interprète de «Piège de cristal», était atteint d'aphasie, avant de révéler en début d'année, que l'état de santé de l'acteur s'était dégradé.