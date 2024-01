Madonna : pourquoi la star est-elle poursuivie en justice par deux fans ?

Exaspérés par les retards sur scène de la star, deux fans ont décidé de porter plainte contre Madonna. Celle-ci n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment.

Un défaut de ponctualité qui pourrait lui coûter cher. Alors qu’elle donnait un concert le 13 décembre dernier au Barclays Center de Brooklyn, Madonna est arrivée sur scène deux heures après l’horaire initialement prévu, soit 22h30 au lieu de 20h30. Il n’en fallait pas moins pour déclencher les ires de son public, à commencer par deux fans new-yorkais qui ont tout simplement décidé de porter plainte contre la star.

Michael Fellows et Jonathan Hadden poursuivent la chanteuse de 65 ans pour «pratiques commerciales trompeuses», comme le révèle, ce jeudi 18 janvier, le site américain Entertainment Weekly. Les deux hommes ont par ailleurs expliqué dans leur plainte avoir été confrontés «à des transports publics limités, à une augmentation des coûts (de ces derniers) et à un covoiturage limité» lors de la sortie du show à 1h du matin, en semaine. Ils ajoutent qu'ils devaient se lever tôt le lendemain.

Cette plainte qui n’a pour l’instant pas fait réagir l’interprète de «Material Girl», fait également référence aux retards survenus lors des concerts du 14 et 16 décembre.

Ce n’est pas la première fois que Madonna est attaquée en justice pour ses délais et son comportement jugé de diva. Nate Hollander, originaire de Floride, avait ainsi déposé plainte contre elle en 2019, pour avoir retardé de deux heures le début de son concert à Miami. Il était visiblement mécontent et déçu d’avoir dépensé plus de 1 000 dollars (900 euros environ), pour se procurer trois tickets, sans jamais percevoir de remboursement.