30 ans du Roi Lion : North West interprète sur scène la chanson «Je voudrais déjà être roi» (vidéo)

À l’occasion du 30e anniversaire du film Disney «Le Roi lion», North West, la fille de Kim Kardashian et Kanye West, a interprété sur scène la célèbre chanson «Je voudrais déjà être roi».

C'est moi North, c'est moi la reine. Sorti en 1994, le film culte de Disney «Le Roi Lion» fête cette année son 30e anniversaire. À cette occasion, North West, la fille de la star de téléréalité Kim Kardashian et du rappeur Kanye West, désormais renommé Ye, a poussé la chansonnette sur scène.

Ce week-end lors, lors d’un ciné-concert organisé au Hollywood Bowl, à Los Angeles, la star de 10 ans, a en effet interprété la chanson culte «Je voudrais déjà être roi» («I Just Can’t Wait to Be King»), interprétée par Simba, Nala et Zazu dans le dessin animé.

une performance largement relayée

Habillée en jeune lionceau, North West a fait le show face à des centaines de personnes, dont ses parents, Kim Kardashian et Ye. Ses frères et sa sœur, Saint, Chicago et Psalm, étaient eux aussi présents dans la salle pour l’encourager. Sans suprise, plusieurs vidéos de sa performance ont circulé sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on peut la voir danser et chanter avec aisance.

North West performs "I Just Can’t Wait to Be King" at the Lion King 30th Anniversary Concert at the Hollywood Bowl





Ye, Kim, Saint, Chicago, and Psalm were all in attendance pic.twitter.com/UyA9lzvdSB — yzyupdates (@yzyupdates) May 25, 2024

North West performs I Just Can’t Wait to Be King at the Lion King: 30th Anniversary Concert at The Hollywood Bowl pic.twitter.com/iLddmgUBJP — Jarett Wieselman (@JarettSays) May 25, 2024

north west sings “i just can’t wait to be king” from the lion king at the hollywood bowl on friday. the song was introduced as her “hollywood debut.” pic.twitter.com/rjeeGsWEZV — Ryan Gajewski (@_RyanGajewski) May 25, 2024

Il faut dire que la jeune fille est habituée à ce genre d’exercice. En février dernier, son père lui avait notamment demandé de l’accompagner sur scène pour participer à la session d'écoute géante de son dernier album, «Vultures 1», à l'Accor Arena de Paris.

Un mois plus tard, lors d’une autre soirée d'écoute, au Footprint Center de Phoenix, North West était montée sur scène pour annoncer au public la sortie de son premier album, intitulé «Elementary School Dropout», une référence au projet de son père, sorti 20 ans plus tôt, «The College Dropout».