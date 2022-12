Covid-19 : Elisabeth Borne appelle à porter le masque «dans les lieux clos» pour aider les personnels soignants

Face à la triple épidémie de bronchiolite, coronavirus et grippe, Elisabeth Borne a recommandé de porter le masque «dans les lieux clos». Une volonté de la Première ministre d’«aider les personnels soignants».

A l’approche des fêtes de fin d’année, et alors que les hôpitaux français sont dans une situation «particulièrement tendue» due à la triple épidémie bronchiolite-Covid-19-grippe qui frappe la France, la Première ministre Elisabeth Borne a appelé les Français, ce mardi 20 décembre, à remettre le masque dans les lieux clos et à se vacciner «avant de se retrouver en famille» durant les fêtes.

«On a tous un rôle à jouer. C’est notamment le respect des gestes barrières, le port du masque dès que l’on est dans un espace clos où on est nombreux (..) et puis un appel à la vaccination. On a eu du retard dans la vaccination contre une épidémie de grippe qui, pourtant, est très forte et qui s’annonce très dure. C’est aussi très important de se faire vacciner contre le Covid-19», a dit Elisabeth Borne après avoir participé à une réunion de pilotage de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France.

Ainsi, ces gestes de «responsabilité» permettent d’«aider ces personnels soignants» qui font face, en première ligne, à cette triple épidémie. «Tout ça met une pression très forte sur notre système de santé, sur nos établissements de santé, sur tous les professionnels de santé qui, une fois de plus, se retrouvent en première ligne face à un afflux nettement plus important que d'habitude de personnes aux urgences et sur les appels au Samu», a indiqué la Première ministre.

La vaccination de certains bébés recommandée

Dimanche, le ministre de la Santé François Braun avait annoncé qu’un retour du masque obligatoire était exclu «à ce stade». «Il y a deux critères qui pourraient me pousser à recommander le port obligatoire du masque. D’abord l’évolution de la situation de la triple épidémie que nous connaissons, ensuite cela dépend de l’évolution de la vaccination, qui est notre arme majeure pour éviter les complications et les hospitalisations», s’était expliqué le ministre de la Santé.

A propos de la vaccination, les autorités sanitaires françaises ont, pour la première fois, recommandé lundi un vaccin contre le Covid-19, celui de Pfizer/BioNTech, à certains bébés de moins de 4 ans, mais sans le faire pour toute cette tranche d'âge comme aux Etats-Unis.

La Haute autorité de santé (HAS) a en effet recommandé d'élargir «la vaccination contre la Covid-19 aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans révolus à risque de forme grave de la maladie et de décès», annonce-t-elle dans un communiqué.

C'est la première fois qu'un vaccin contre cette épidémie est approuvé en France pour les bébés. Les avis de la HAS sont théoriquement consultatifs, mais le ministère de la Santé les suit presque systématiquement.