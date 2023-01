Migraine : voici les 3 bons gestes à adopter pour la soulager

La migraine se caractérise par de forts et réguliers maux de tête et gâche le quotidien de millions de personnes en France. Pour soulager la douleur, voici trois bons gestes à adopter.

Se mettre dans un endroit sombre et calme

En cas de migraine, le fait de s’allonger dans une pièce calme et sombre atténue l’intensité de la douleur. En effet, une forte exposition à la lumière est l’une des causes de migraine reconnue chez les personnes sujettes aux céphalées. Les odeurs ainsi que le bruit sont également des facteurs déclenchants.

Appliquer du froid sur son front

Vous pouvez appliquer sur votre front un linge froid, un gant, ou une poche de glaçons enveloppé dans une serviette, et ce, pendant quelques minutes. Cette technique donne de bons résultats. Et pour cause, le froid a un effet vasoconstricteur et permet de resserrer les vaisseaux sanguins dilatés responsables de la douleur.

rester bien hydraté

Pensez à boire de l’eau tout au long de la journée. Mais optez pour de l’eau à température ambiante pour éviter que l’effet inverse ne se produise. Cela permet de limiter l'apparition des symptômes et d’éviter une déshydratation, surtout lorsque l’épisode migraineux s'accompagne de nausées et/ou de vomissements.