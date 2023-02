Migraine : un traitement par spray nasal produit par Pfizer obtient des résultats positifs

Selon une étude publiée ce jeudi 16 février dans la revue Lancet Neurology, un traitement par spray nasal contre la migraine, produit par le géant pharmaceutique américain Pfizer, a démontré des effets positifs contre la douleur et d’autres symptômes.

Est-ce la fin de la souffrance ? Produit par le géant pharmaceutique Pfizer, un traitement antimigraineux par spray nasal a démontré des effets positifs contre la douleur et d’autres symptômes, selon une étude dévoilée ce jeudi 16 février.

Baptisée Zavegepant, cette molécule «a été efficace dans le traitement aigu de la migraine, avec des profils de tolérance et de sécurité favorables. Des essais supplémentaires sont nécessaires pour établir la sécurité à long terme et la cohérence des effets entre les attaques», a noté cette étude parue dans le Lancet Neurology, l’une des grandes revues de neurologie.

Le traitement, qui s’administre par spray nasal, a été testé contre un placebo, un traitement ne contenant pas de composé pharmacologiquement actif, sur 703 patients Zavegepant (sur un total de 1.405 personnes), entre le 27 octobre 2020 et le 20 août 2021.

«2 heures après la dose de traitement, un nombre plus grand de participants du groupe Zavegepant que du groupe placebo n'avaient plus de douleur (…) Ils ont remarqué une absence de leur symptôme le plus gênant», a précisé le Lancet Neurology.

Peu d’effets indésirables

Parmi les effets indésirables qui ont été enregistrés, on note la dysgueusie, l’inconfort nasal et les nausées. «Aucun signal d'hépatotoxicité dû au Zavegepant n'a été identifié», a expliqué l’étude.

De son côté, Pfizer a précisé, dans un communiqué, que son traitement antimigraineux a «démontré un soulagement de la douleur migraineuse en 15 minutes, avec un soulagement pouvant durer jusqu'à 48 heures pour de nombreux patients. Zavegepant a été bien toléré et aucun événement indésirable grave n'a été signalé chez les participants traités».

Par ailleurs, cet essai ne s'est penché que sur l'efficacité de la molécule pour calmer un accès de migraine. Or, Pfizer compte aussi en faire un traitement préventif de fond.

Le médicament fait déjà l'objet d'une demande d'approbation auprès des autorités sanitaires américaines, la FDA. Il n'y a en revanche pas de procédure en cours dans l'Union européenne (UE).

«Si la FDA l'approuve, le Zavegepant pourrait offrir une nouvelle possibilité significative de traitement pour les migraineux, en particulier ceux qui veulent être rapidement soulagés ou ceux pour lesquels il est intéressant d'avoir une méthode d'administration alternative», a estimé James Rusnak, un cadre de Pfizer.

Les traitements par spray nasal tendent, en effet, à parfois mieux fonctionner contre la migraine que ceux pris par voie orale. Ils ont aussi l'intérêt d'éviter nausées et vomissements qui peuvent accompagner certaines migraines.