Etats-Unis : un enfant ramène une arme à l’école, sa mère et sa belle-mère inculpées

Deux adultes ont été inculpés après qu’un enfant de 7 ans a apporté une arme à feu dans une école primaire de Grand Rapids, dans l’état du Michigan (Etats-Unis), ont annoncé mardi 16 mai les autorités.

Le 3 mai dernier, un élève de «second-grade», niveau équivalent au CE1 en France, est arrivé à l’école primaire Cesar E. Chavez avec une arme à feu non chargée dans son sac à dos, a déclaré le procureur du comté de Kent (Michigan), Chris Becker, lors d’une conférence de presse.

La mère, Aubrey Wilson, 32 ans, a été accusée de maltraitance d’enfant, tandis que sa fiancée, Chelsea Berkley, 29 ans, est accusée d’être une criminelle en possession d’arme à feu. Elle est en détention pour des accusations sans lien, selon un communiqué de la ville de Grand Rapids.

Pour le procureur, «il est évident qu’une personne a apporté l’arme à la maison, et que l’autre a mis l’arme dans un endroit accessible à l’enfant».

Des incidents récurrents

Ces accusations font suite à une série d’affaires concernant des adultes responsables d’enfants qui ont apporté des armes à feu à l’école. Le 6 janvier dernier, une enseignante d’une école primaire de Newport News, en Virginie, avait été grièvement blessée par un élève de 6 ans qui lui avait tiré dessus. Un tir qualifié «d’intentionnel» par la justice.

Mettre en cause les parents est récent mais de plus en plus fréquent. Le mois dernier, une cour d’appel du Michigan a statué en faveur des procureurs cherchant à traduire en justice les parents du tireur Ethan Crumbley pour homicide involontaire. Leur fils, alors âgé de 21 ans, a abattu quatre lycéens près de Detroit en novembre 2021.

Eric Winstrom, chef de la police de Grand Rapids, a déclaré qu’une semaine seulement après que l’enfant a été retrouvé à l’école avec l’arme semi-automatique, un autre élève s’est présenté à l’école avec une arme, cette fois-ci chargée.

«J’ai 23 ans d’expérience dans la police, et c’est la première fois que je rencontre un enfant aussi petit avec une arme à feu à l’école... Et le voir deux fois en une semaine est très alarmant», a déclaré Winstrom.

L’arme chargée a été trouvée dans le sac à dos d’un élève de troisième année à l’école primaire Stocking, a rapporté CNN.

400 millions d’armes à feu en circulation dans le pays

Ces découvertes d’armes à feu ont incité le district scolaire de Grand Rapids à annoncer l’interdiction des sacs à dos, citant quatre confiscations d’armes, rien que cette année. Un autre district scolaire du Michigan, Flint Community Schools, a également interdit les sacs à dos à compter du 1er mai, invoquant des problèmes de sécurité.

Selon un décompte de CNN, il y a eu au moins 16 fusillades dans des écoles aux Etats-Unis dans lesquelles au moins une personne a été blessée entre le début de l’année et le 27 mars. Date à laquelle six personnes, dont trois enfants, ont été tuées dans une fusillade à l’école Covenant de Nashville.