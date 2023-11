Asthénie (fatigue) : voici les 7 maladies qui peuvent en être la cause 

L'asthénie désigne une état de fatigue intense et anormal qui a tendance à perdurer malgré le repos. Et ses causes sont très variées. Voici les maladies qui peuvent provoquer une telle faiblesse générale.

Une infection virale ou bactérienne

Les maladies infectieuses virales, telles que la grippe, la mononucléose infectieuse, le Covid-19, ou encore l’hépatite C, ainsi que les maladies dues à des bactéries - angine, otite, pneumonie, pyélonéphrite, tuberculose, maladie de Lyme - peuvent engendrer de l'asthénie.

Un trouble psychique

Ce symptôme peut être associé à un trouble d'ordre psychique comme par exemple la dépression, l'anxiété généralisée et le trouble bipolaire. Généralement, les patients souffrant d'anorexie mentale ou de boulimie (TCA) ressentent également une fatigue constante.

Une trouble du sommeil

L’apnée du sommeil engendre une grosse fatigue et une somnolence excessive durant la journée. D'autres troubles du sommeil, comme le syndrome des jambes sans repos (SJSR), qui touche 8,5% des Français, ainsi que l'insomnie sont susceptibles d'entraîner de l'asthénie.

Une affection auto-immune

Les personnes atteintes d'une maladie auto-immune, qui résulte d'un dérèglement du système immunitaire, se plaignent souvent de fatigue. On peut citer le lupus, la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, ou encore la polyarthrite rhumatoïde, pathologie qui touche les articulations.

Une maladie neurologique

Certaines maladies neurologiques engendrent une fatigue profonde, comme la maladie de Parkinson, deuxième cause de handicap moteur chez l’adulte après les accidents vasculaires cérébraux, et la maladie d'Alzheimer, qui détruit les cellules cérébrales et affecte principalement la mémoire.

Une maladie endocrinienne

Maladie endocrinienne, l'hypothyroïdie a tendance à provoquer une grosse fatigue car la faible quantité d’hormones thyroïdiennes va entraîner un ralentissement du métabolisme. Idem pour les diabétiques de type 1 et de type 2. Ces derniers se sentent souvent éreintés.

L’anémie

L'anémie par carence en fer se caractérise par une diminution du nombre de globules rouges dans le sang. Rapidement, la personne va ressentir une fatigue inhabituelle et un besoin de sommeil presque permanent.