Couleurs des urines : voici leurs différentes significations

La couleur de l’urine peut fournir de précieuses informations quant à notre état de santé. Si elle est normalement jaune pâle, signe d’une bonne hydratation, la teinte peut varier, allant du rosé, au rouge, en passant par le marron, et même le bleu et le vert, aussi surprenant que cela puisse paraître. Voici ce que cela peut signifier.

jaune pâle

L'urine doit sa couleur jaune à un pigment appelé urobiline, qui provient de la dégradation de l'hémoglobine. Et en temps normal, elle est de couleur jaune pâle. Une telle coloration indique que le corps est correctement hydraté et qu’a priori, il fonctionne bien.

jaune moutarde

En cas de déshydratation, l’urine prend généralement une teinte plus foncée, dite «moutarde». Vous pouvez également vous fier à son odeur, qui a tendance à être plus forte. En sachant que, dans certains cas, la prise de certains compléments alimentaires ou antibiotiques peut être à l’origine de ce changement de couleur.

marron

Si l’urine vire au marron, il peut s’agir d’une déshydratation sévère, qui nécessite une prise en charge médicale rapide. Mais cette teinte foncée peut aussi être due à la présence de métabolites de l’hémoglobine, une protéine qui achemine l’oxygène dans les globules rouges, en cas de saignement du rein, de l'uretère ou de la vessie. D'autres affections, comme l'hépatite et la cirrhose peuvent en être responsables. Dans tous les cas, il est indispensable de faire part de ce symptôme à son médecin.

orange

Un trouble du foie ou de la vésicule biliaire, provoqué par un ictère, maladie plus connue sous le nom de jaunisse, peut engendrer une urine orange. Là encore, certains traitements médicamenteux peuvent accentuer ce phénomène, notamment les anti-inflammatoires ou analgésiques.

rosée ou rouge

Une couleur rosée ou rouge doit également vous alerter. Elle traduit souvent une présence de sang dans l’urine, liée à une infection urinaire ou à des calculs rénaux. Le cancer de la vessie et celui de la prostate peuvent également entraîner un saignement (hématurie), le plus souvent à la fin de la miction.

noirâtre

Les patients traités par antibiotique contre la tuberculose, la lèpre ou encore la légionellose peuvent observer une urine brun foncé, voire noirâtre. Une maladie génétique rare, l’alcaptonurie, surnommée «maladie des urines noires», peut également entraîner ce symptôme. Plus rarement encore, la présence d’urines noires peut révéler un mélanome, une forme grave de cancer de la peau, mais qui reste peu répandue.

bleu ou vert

Parfois, l’urine peut afficher des nuances particulièrement surprenantes, comme le bleu ou le vert. En effet, cette coloration inhabituelle peut provenir de la prise de certains médicaments, comme les antidépresseurs, les anti-inflammatoires ou encore les anesthésiques. Dans de plus rares cas, elle peut être due à un excès de calcium dans le sang.