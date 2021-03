Dans l'ISS, Thomas Pesquet mènera des expériences sur des blobs

Le 22 avril, l'astronaute Thomas Pesquet embarquera pour la Station Spatiale Internationale (ISS) avec un compagnon de voyage un peu particulier : le blob.

Cet organisme est une véritable curiosité scientifique. Il produit des pigments comme une plante, se déplace et se nourrit comme un animal et se reproduit par spores, comme un champignon.

Le Physarum Polycephalum (plus communément appelé «blob») est également capable de fusionner avec certains de ses semblables. D'autant plus que si on le découpe, les morceaux forment de nouveaux blobs indépendants. Dernière particularité ? Il serait capable d'apprendre... alors qu'il n'a pas de cerveau.

#ElèvetonBlob

Les questions autour de cet organisme sont nombreuses. C'est pourquoi les scientifiques profitent de la mission spatiale Alpha, pilotée par Thomas Pesquet, pour en apprendre plus sur le blob. L'astronaute français le mettra en culture pendant six mois à bord de l'ISS et observera son comportement.

En parallèle, le Centre national d'études spatiales (Cnes) lance sur Terre l'opération #ElèvetonBlob. 2000 classes de primaire, collège et lycée sont invitées à s'occuper d'un blob pour comparer leurs résultats avec ceux de Thomas Pesquet. Les scientifiques étudieront ainsi l'effet de la micro-pesanteur sur le blob. Les inscriptions à cette opération sont ouvertes jusqu'au 21 mai 2021.

Premier commandant de bord français

Mais élever un blob ne sera pas la seule mission de Thomas Pesquet. Il profitera de son séjour à l'ISS pour mener des dizaines d'autres expériences scientifiques. Parmi elles : des tests sur la manière dont les astronautes dorment, ou encore l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle pour des exercices de sport «immersifs».

Thomas Pesquet sera accompagné d'un Américain, d'une Américaine et d'un Japonais. A 43 ans, il est le premier Français à être nommé commandant de bord de l'ISS.