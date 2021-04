Perseverance fait un selfie sur Mars

Premier selfie pour Perseverance. Le robot a pris en photo sa «tête» avec à l'arrière plan la planète Mars, sur laquelle il s'est posé le 18 février.

L'image a été capturée grâce à WATSON. Il s'agit d'une petite caméra intégrée à Perseverance, destinée à examiner des échantillons. Comme dans les romans, WATSON ne fonctionne pas sans son fidèle SHERLOC, un spectromètre sur lequel elle est positionnée. Spectromètre qui, quand il ne prend pas de selfies, sert à détecter des composés organiques.

Perseverance s'est photographié au 45èsol (nom du jour martien) de la mission Mars 2020, soit le 6 avril. L'image a ensuite été transmise à la Nasa.

Outre la «tête» de Perseverance (qui rappelle un peu celle de Wall-E), la photo permet d'observer les différents instruments présents à bord du robot. En particulier la SuperCam. Elle ressemble sur l'image à «l'oeil» de Perseverance. Il s'agit en fait d'une caméra scientifique, conçue par le Centre national d'études spatiales (CNES) et le laboratoire de Los Alamos (Nouveau-Mexique). La SuperCam contient aussi un micro et un laser à distance. Ce dernier outil la rend capable d'examiner la composition des roches, de manière plus performante que Curiosity, le prédecesseur de Perseverance.

Balade dans le cratère Jezero

Perseverance est actuellement en train de parcourir le cratère Jezero. Il assiste aux préparatifs de la mission d'Ingenuity, un petit drone débarqué en même temps que lui sur Mars. Le but d'Ingenuity est d'effectuer un vol sur la planète rouge, alors que l'atmosphère y est beaucoup plus fine que sur Terre. Il a trente jours pour y parvenir. S'il réussit, il s'agira d'une première mondiale. Un essai devrait être réalisé d'ici quelques jours.

La mission de Perseverance est quant à elle beaucoup plus longue. Le robot est chargé de recueillir des échantillons de sol martien pour que les scientifiques puissent déterminer si, oui ou non, il y a un jour eu de la vie sur cette planète. Le retour des échantillons n'est pas attendu avant 2031.