Vidéo : Salto arrière, saut d'obstacle... Boston Dynamics dévoile les impressionnantes capacités de son robot Atlas

La société américaine Boston Dynamics, spécialiste en robotique, a dévoilé une nouvelle vidéo impressionnante de son robot Atlas.

On peut y voir deux modèles de l'humanoïde enchaîner les figures acrobatiques plus surprenantes les unes que les autres. Course, montée de marches, saut en longueur, saut d'obstacle... Les deux machines exécutent des mouvements avec une agilité déconcertante.

Mais le clou du spectacle arrive à la fin de la vidéo. Tels des athlètes adeptes du Parkour, les deux Atlas terminent en effet leur démonstration avec un enchaînement de deux saltos arrières.

Why do we do parkour with Atlas? Go behind the scenes at Boston Dynamics to see how we push Atlas to its limits to discover the next generation of robotics. Watch the full video: https://t.co/o40mRGMuhb pic.twitter.com/eLdQTEcAMj

— Boston Dynamics (@BostonDynamics) August 17, 2021