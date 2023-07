Super Lune du cerf : quel est ce phénomène qui a lieu ce lundi soir et comment l’observer ?

Dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juillet, une «Super Lune» doit illuminer le ciel français. Nommée «Super Lune du cerf», celle-ci doit se trouver un peu plus proche de la Terre que la moyenne, soit à 361.934 km de notre planète.

Etes-vous prêts pour le spectacle ? Une Super Lune, appelée «Pleine Lune du Cerf», fera son apparition dans le ciel français dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juillet. Située dans la constellation du Sagittaire, la «Super Lune du Cerf» doit son nom aux Amérindiens. En effet, elle se produit durant la période de croissance des bois des cerfs mâles à cette période.

Visible dès ce lundi matin, elle sera à son apogée à 13h40. La «Super Lune du Cerf» sera plus proche de la Terre que la moyenne. Elle sera située à 361.934 km de notre planète et survient lors du périgée (moment où la Lune est au plus proche de la Terre, ndlr) tandis que la distance moyenne entre la Lune et la Terre est de 384.400 km.

De ce fait, cette première pleine lune de l’été 2023 apparaîtra plus grande et plus brillante tout en conservant son diamètre d’environ 3.500 km.

«Grâce à une astuce de notre cerveau appelée "illusion lunaire", le disque lunaire semble plus grand lorsqu’il est proche de l’horizon», explique le site Starwalk.

Néanmoins, bien qu’elle soit la première plus grande «Super Lune» de l’année 2023, elle reste toutefois la plus petite des quatre super lunes qui se succèdent cet été.

Les prochaines pleines lunes surviendront les 1er août (Super Lune des esturgeons), 31 août (Super Lune bleue) et 29 septembre (Super Lune des moissons). A noter que la plus grosse Pleine Lune de l’année sera la «Super Lune bleue» du 31 août. Cette dernière se situera à 357.344 km de la Terre.

Pour bien contempler le spectacle, il faudra se mettre dans un endroit peu illuminé afin de ne pas être perturbé par les lumières extérieures.