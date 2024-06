IRM, scanner, radiographie : quelles sont les différences ?

Depuis la découverte des rayons X en 1895, les progrès médicaux n'ont cessé de croître et de nombreuses techniques d'imagerie sont maintenant disponibles.

Chaque solution d'imagerie a ses propres caractéristiques. Voici les principales qui sont utilisées dans les hopitaux de l'Hexagone.

Radiographie

En 1895, W.K. Röntgen a réalisé la première radiographie sur la main de son épouse. Quelques mois plus tard, les premiers services d'imagerie médicale ont ouvert leurs portes. Il a reçu ainsi le prix Nobel de physique en 1901.

Le principe repose sur le même concept que les ombres chinoises, en exploitant la différence d'opacité des tissus. Ainsi, les os apparaissent en blanc tandis que les «tissus mous» (peau, muscles, graisse) sont en noir.

Les rayons X traversent le corps avec plus ou moins de facilité en fonction de leur densité. Cette technique d'imagerie est particulièrement utilisée en orthopédie et en odontologie pour visualiser les os et les dents. Elle peut également servir à détecter les tumeurs présentes dans les poumons ou les seins.

Scanner

Près d'un siècle plus tard, en 1970, la radiographie a connu une évolution majeure avec l'invention du scanner par Godfrey Hounsfield. Cette technologie, qui combine des rayons X et un traitement informatique, est devenue l'outil d'imagerie médicale de référence grâce à sa précision inégalée.

Le scanner permet de détecter une large gamme d'anomalies, telles que les infections, les ganglions, les kystes, les tumeurs ou encore les hémorragies.

IRM

En 1977, l'imagerie par résonance magnétique (IRM) a fait son apparition. Cette technique utilise un champ magnétique puissant pour exciter certains atomes qui émettent ensuite des signaux. Ces signaux, combinés à une impulsion de radiofréquence, permettent de reconstruire des images en coupe du corps.

L'IRM est particulièrement utile lorsque le corps médical a besoin de visualiser l'intérieur des tissus mous, comme le cœur, la moelle épinière ou les muscles. C'est l'examen d'imagerie le plus performant pour explorer le cerveau et étudier son activité.