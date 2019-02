ASSE-PSG, 25e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG se déplace ce dimanche 17 février à Saint-Etienne en clôture de la 25e journée du championnat de France de Ligue 1. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur Canal + à partir de 21h.

Passée l'euphorie du précieux succès obtenu mardi à Manchester United (0-2) en huitième de finale aller de Ligue des Champions, les Parisiens retrouvent le train-train du championnat national qu'ils dominent avec autorité et sans partage (10 points d'avance sur Lille, deuxième, avec deux matches en moins), malgré la défaite enregistrée au début du mois à Lyon (2-1).

Pour ce déplacement dans le Forez, où il n'a plus perdu depuis le 21 septembre 2008 et une défaite 1-0, le PSG du stratège allemand Thomas Tuchel sera toujours privé de ses deux stars sud-américaines, Neymar et Cavani, respectivement blessés à un pied pour le premier et à une cuisse pour l'Uruguayen. Le latéral belge Thomas Meunier est aussi forfait.

De son côté, Saint-Etienne reste sur une inquiétante défaite à Rennes (3-0), lors de laquelle le secteur défensif avait montré quelques largesses. La venue de Paris à Geoffroy-Guichard, où ils l'ont emporté 9 fois en 12 matches en Ligue 1 cette saison, est l'occasion rêvée pour les Vers de se relancer dans la course à la 2e place. Principal artisan de la bonne saison de la formation stéphanoise, Wahbi Khazri (12 buts, 2 passes décisives en Ligue 1) sera l'une des attractions de la soirée.