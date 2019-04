De Jong, Ziyech, De Ligt, Dolberg… ces pépites de l’Ajax Amsterdam que les grands clubs s’arrachent

Tombeur du Real Madrid et de la Juventus Turin en la Ligue des champions, l'Ajax Amsterdam possède dans ses rangs plusieurs pépites suivies de très près par les plus grands clubs européens. Voici leurs noms.

Frenkie de Jong

Tout le monde se l’est arraché, notamment le PSG, mais c’est finalement le FC Barcelone qui a raflé la mise. Frenkie de Jong (21 ans) est considéré comme le plus talentueux de l’effectif de l’Ajax. Ce n’est pas pour rien que le Barça a déboursé 75 millions d’euros (11 millions de primes) pour s’offrir le millieu de terrain polyvalent. Capable d’évoluer en défense centrale, il est doté d’un sens de l’anticipation impressionnant tout comme son jeu de passes. International batave à cinq reprises, il devrait remplacer Sergio Busquets dans les années à venir en Catalogne.

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg fait aussi partie de cette génération. À 21 ans, l’attaquant danois n’en finit plus d’impressionner à la pointe de l’attaque amsterdamoise. Auteur de huit buts en quinze rencontres d’Eredivise, il confirme chaque saison. Chelsea, les deux Manchester (City et United) le supervisent depuis quelques temps. Reste à savoir qui le chipera l’été prochain.

Hakim Ziyech



Il est le moins jeune, mais sûrement pas le moins talentueux. Hakim Ziyech est un joueur à la technique au-dessus de la moyenne. Agé de 25 ans, il a explosé aux yeux du grand public depuis deux saisons environ. Très agile balle au pied, il est à la fois passeur et buteur. Milieu de terrain offensif, l’international marocain, qui a disputé la Coupe du monde en Russie avec les Lions de l'Atlas, est capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté. Annoncé du côté de la Roma l’été dernier, il aurait pu signer à Dortmund cet hiver mais l’Ajax a souhaité le conserver. Il devrait sûrement rejoindre l’Allemagne en juin prochain.

Matthijs de Ligt

A 19 ans, Matthijs de Ligt est l’autre pépite que tout le monde s’arrache. Pur produit de l’Ajax où il évolue depuis ses neuf ans. Défenseur central et capitaine, il possède déjà 13 sélections avec les Pays-Bas. Solide et très adroit dans ses relances, il a tapé dans l’œil des plus grands. Manchester City, le Bayern, le Barça – qui rêve de réaliser le doublé avec de Jong -, le PSG et la Juventus le veulent à tout prix. Estimé à 65 millions, sa côte pourrait encore grimper d’ici cet été.

Donny van de Beek

C’est la troisième pépite néerlandaise du club. Au club depuis ses 11 ans, ce milieu de terrain est capable de se projeter rapidement vers l’avant et possède une excellente frappe. Donny van de Beek compte d’ailleurs 10 buts déjà depuis le début de la saison. S’il n’est pas toujours titulaire, il répond présent dès qu’il entre en jeu. International à 5 reprises, il est pisté par le PSG, Chelsea et Tottenham.

Noussair Mazraoui

Son nom ne dit certainement pas grand-chose mais il est à suivre. Noussair Mazraoui est lui aussi un pur produit de l’Ajax. Arrivé au club en 2006, celui qui est aujourd’hui âgé de 21 ans s’est révélé en Ligue des champions cette saison et face au Bayern Munich notamment en inscrivant un but sublime. Latéral droit, cet international marocain peut également jouer milieu récupérateur. Très puissant, il défend proprement et est capable aussi de se projeter rapidement vers l’avant. Il commence déjà à être suivi par quelques clubs (Bayern, Borussia et Tottenham).

André Onana

Il n'y a pas que les joueurs de champ qui plaisent du côté de l'Ajax Amsterdam, le portier aussi. André Onana impressionne. Le Camerounais, natif de Nkol Ngok, réalise des prestations hors normes depuis qu’il est au club (2016). Formé au Barça, qui souhaiterait d’ailleurs le rapatrier pour renforcer son effectif, a impressionné en Ligue des champions cette saison notamment face au Bayern Munich. Agé de 22 ans, il est international camerounais (8 sélections) et son avenir semble tout tracé.