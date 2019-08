Pierre Gasly perd son volant chez Red Bull

La saison compliquée de Pierre Gasly en Formule 1 se poursuit... Le pilote français, qui courait chez Red Bull depuis le début de la saison 2019, a été rétrogradé dans l'équipe Scuderia Toro Rosso.

C'est un réel retour en arrière pour Gasly, qui a enchainé les mauvaises performances depuis le début de la saison. Il retrouve l'écurie pour laquelle il courait en 2018. Sixième au classement des pilotes, et très loin de la 5ème place de Charles Leclerc, il souffre en plus de la comparaison avec son coéquipier Max Verstappen. Le Néerlandais marche sur l'eau depuis plusieurs semaines, avec deux victoires cette saison.

