Coronavirus : Crachats, célébrations et échanges de maillots bientôt interdits en Angleterre ?

La Premier League tente toujours d’échafauder son fameux plan de «Restart». Avec une reprise espérée pour le début du mois de juin. Mais le retour sur les terrains de football anglais ne devrait pas se faire sans une série de mesures très strictes pour éviter tout risque de propagation du coronavirus.

Les joueurs vont ainsi devoir revoir leurs habitudes. Individuelles mais aussi collectives. Fini les embrassades et les accolades après un but. Les célébrations seront tout simplement interdites. Tout comme les échanges de maillots à l’issue de la rencontre, ainsi que les crachats. Il ne sera également plus possible de partager la même bouteille d’eau ou gourde.

La mise en place de ces mesures, révélée par The Telegraph, ne devrait pas uniquement concerner la fin de cette saison en Angleterre. Elle risque également d'être étendue sur l’ensemble du prochain exercice. D’autres mesures pourraient voir le jour comme la possibilité d’effectuer plus que trois changements.

Interrompu depuis le 9 mars, en raison de la pandémie de coronavirus, le championnat d’Angleterre vise un retour à la compétition le 8 juin à huis clos. Les dix dernières journées et les deux matchs en retard restants (soit 92 rencontres au total) pourraient se tenir sur terrain neutre. La reprise de l'entraînement serait quant à elle fixée au 18 mai, laissant trois semaines à Liverpool, en tête avec 25 points d’avance sur Manchester City au moment de l’interruption, et aux autres clubs pour se préparer.