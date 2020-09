LeBron James : Les 10 chiffres qui résument l'incroyable carrière du basketteur

Dans quelques jours, LeBron James aura l'opportunité de devenir le seul joueur de l'histoire à remporter un titre de champion NBA dans trois franchises différentes. Il lui faudra cependant remporter les finales avec les Los Angeles Lakers après s'y être qualifié aux dépens des Denver Nuggets ce 26 septembre. Mais cette statistique n'est qu'un chiffre parmi tant d'autres qui prouvent à quel point le joueur a marqué le basket américain de son empreinte ces dernières années.

168 victoires en playoffs

Si LeBron James domine la NBA depuis son arrivée en 2003, c'est dans les playoffs qu'il révèle tout son potentiel. Et rapidement, bien que dans une franchise comme Cleveland qui n'a pas toujours eu des lieutenants de grande qualité à lui fournir, l'après-saison est devenue son terrain de chasse. Résultat, à 35 ans face à Denver, King James a remporté son 168e match de playoffs, un record inégalé. Il a récemment dépassé Derek Fisher, qui possède 161 victoires.

34.241 points

La carrière de LeBron James est certes faite de hauts et de bas, mais ses statistiques personnelles n'en ont que très rarement souffert. Au 27 septembre, il est donc 3e au nombre de points marqués sur sa carrière avec 34.241 unités. Seuls Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone font mieux. En playoffs en revanche, LeBron James siège tout en haut du classement avec 7.312 points. Michael Jordan, deuxième, est assez loin derrière avec 5.987 points.

9.346 passes décisives

Loin de se cantonner à marquer, LeBron James est également un formidable créateur de jeu. Un fait qui s'est de nouveau vérifié cette saison, puisqu'il a terminé meilleur passeur de la NBA du haut de ses 35 ans. Avec 9.346 passes décisives, il est le huitième meilleur passeur de l'histoire, et le troisième en playoffs. À noter qu'il ne lui manque plus que 19 passes décisives pour chipper la deuxième place à John Stockton.

10 apparitions lors des finales NBA

En battant les Denver Nuggets avec ses Los Angeles Lakers, LeBron James a composté son dixième ticket pour les finales NBA. Seuls trois autres joueurs peuvent se vanter d'un tel succès dans leur carrière : Bill Russell, Sam Jones et Kareem Abdul-Jabbar. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a que trois franchises dans l'histoire qui ont participé à plus de finales NBA que LeBron James. Les Lakers (31 finales), les Celtics de Boston (21 finales) et les Warriors de Golden State (11 finales) sont donc les seules à faire mieux que le King dans ce domaine. Et ce dernier l'a fait sur 3 décennies différentes seulement.

94 TRIPLE-DOUBLE EN CARRIÈRE

Le triple-double est une manière de voir à quel point un joueur est complet. En effet, cela consiste à collectionner au moins 10 unités dans 3 statistiques individuelles différentes sur un match. Le plus souvent, ce sont les points, les rebonds et les passes décisives qui permettent aux joueurs de compléter un triple-double. Au long de sa carrière, LeBron James en a réalisé 94. Seuls Jason Kidd (107), Magic Johnson (138), Russel Westbrook (146) et Oscar Robertson (181) ont fait mieux que lui. Il lui sera cependant difficile d'aller chercher Jason Kidd, qui en a 13 de plus que lui.

27 triple-double en playoff

Il est de coutume de dire qu'il est plus difficile de faire gonfler ses statistiques en playoffs car l'intensité est supérieure à la saison régulière. Cela n'est cependant pas un problème pour le «kid from Akron». En effet, il continue de collectionner les triple-double pendant l'après-saison. En marquant 40 points, 16 rebonds et 10 passes décisives le 26 septembre contre les Denver Nuggets, il a réalisé son 27e triple-double en playoffs. Seul Magic Johnson fait mieux avec 30. À noter que personne ne semble sur le point de le rattraper, puisque Jason Kidd, troisième, n'en comptait «que» 11.

16 apparitions dans les équipes All-NBA

En cas de saison particulièrement réussie, les joueurs NBA peuvent prétendre à intégrer l'une des équipes «All-NBA». Une sorte d'équipe type de la saison qui récompense les athlètes les plus performants. Pour LeBron James, il s'agit avant tout d'une habitude. En 17 saisons jouées, il a toujours été nommé dans l'une de ces équipes, à l'exception de sa première année en NBA en 2003-2004.

4 titres de MVP

Récompense ultime pour un joueur en dehors du titre de champion, le MVP (most valuable player, ndlr) a été attribué à LeBron James à 4 reprises. Ce trophée récompense le meilleur joueur de l'année. Avec ses 4 titres, il est quatrième ex aequo au classement de ceux qui l'ont reçu le plus de fois aux côtés de Wilt Chamberlain. Michael Jordan (5), Bill Russell (5) et Kareem Abdul Jabbar (6) font mieux que lui pour le moment.

16 apparitions lors des All-Star Games

Grande fête de la NBA en plein milieu de la saison, le All-Star Game regroupe chaque année les meilleurs joueurs de la ligue pour un match amical. LeBron James aura eu l'honneur d'y participer à 16 reprises. Seuls Kareem Abdul Jabbar (19) et Kobe Bryant (18) ont participé plus régulièrement que lui à ces matchs. Seulement, le King a toujours été titulaire, contrairement aux deux autres, ce qui est un record.

3 titres de MVP des finales

Depuis son élimination en playoff contre Miami, Giannis Antetokounmpo est moqué pour avoir remporté deux titres de MVP, sans jamais réussir à s'illustrer véritablement en playoffs. Certains observateurs estiment donc que le prix du meilleur joueur des finales NBA a donc plus de valeur. Et à ce niveau-là, LeBron James s'illustre à nouveau, puisqu'il a remporté trois fois le titre de MVP des finales, soit à chaque fois qu'il a remporté le titre de champion. Il est à égalité avec Magic Johnson, Shaquille O'Neal et Tim Duncan dans cette catégorie, et loin derrière Michael Jordan (6 titres de MVP des finales). Il pourra cependant se rapprocher du numéro 23 des Chicago Bulls en allant chercher un nouveau trophée dans quelques semaines à Orlando.