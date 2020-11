A 54 ans, Mike Tyson a fait son retour sur le ring

Un match nul mais un vrai combat de boxe. S'il a été tenu en échec pour son retour sur le ring, à 54 ans, le légendaire Mike Tyson a montré qu'il avait retrouvé une belle forme.

Dans la nuit de samedi 28 au dimanche 29, Mike Tyson a affronté un autre vétéran : Roy Jones Jr. Agé de 51 ans, cet ancien champion du monde américain s'est solidement défendu.

«Iron Mike» puissant et agressif

Mais sur le ring du célèbre Staples Center de Los Angeles, c'est surtout «Iron Mike» qui a fait parler sa détermination et sa puissance retrouvée. Dans une tenue classique, short et chaussure noirs, l'ancien champion du monde des poids lourds a assailli sans arrêt son adversaire.

Bien qu'un peu moins rapide que par le passé, Mike Tyson a tenu le coup physiquement, quinze ans après son dernier combat, en 2005 contre l'Irlandais McBride. De quoi confirmer son impressionnante transformation physique. Le champion américain a perdu les nombreux kilos qu'il avait pris à cause de ses addictions à l'alcool et à la drogue.

Mais à l'issue huit rounds de deux minutes, les boxeurs ne sont pas parvenus à se départager. Des règles spéciales avaient été mises en place pour protéger la santé de des deux quinquagénaires lors de cette rencontre d'exhibition. Ce qui ne les a pas empêché de se rendre coup pour coup.

«Le nul me va !», a déclaré un Mike Tyson enthousiaste après le combat. Il a aussi eu un mot pour Roy Jones Jr : «tu as bien encaissé, parce que je t'en ai envoyé. Je respecte ça». Avant de déjà lui proposer de «remettre ça» prochainement. Qu'on se le dise : «The Baddest Man on the Planet» est de retour.