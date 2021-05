Déconfinement : quel calendrier pour le sport ?

Jean Castex a dévoilé lundi soir dans Le Parisien les détails du calendrier de déconfinement, notamment s'agissant du sport, l'un des secteurs les plus durement frappés par la pandémie de coronavirus.

Reprise du sport en intérieur pour les mineurs le 19 mai

Dès le 19 mai, l'activité physique en intérieur (en gymnase ou en piscine) sera de nouveau autorisée, mais seulement pour les pratiquants prioritaires, notamment les mineurs en milieu scolaire, en périscolaire et pour les activités extrascolaires. Il y aura une jauge à 50 % de la capacité de l'établissement.

Les salles de sport rouvertes à 50 % de leur capacité le 9 juin

Les adultes devront attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir reprendre le sport indoor. A partir du 9 juin, ils pourront retourner dans les salles de sport, dont la jauge d'accueil sera limitée à 50 %.

Les sports en extérieur autorisés pour tous le 9 juin

Concernant les installations sportives de plein air, l'activité va pouvoir reprendre, pour les enfants comme les adultes, pour les sports sans contact et avec contacts, à partir du 9 juin. Lors de la première étape du déconfinement, du 19 mai au 9 juin, elle ne sera possible que pour les mineurs, et seulement pour les sports sans contact s'agissant des adultes.

Une jauge dans les stades de 35 % puis 65 %

Comme l'a annoncé Emmanuel Macron dans une interview à la presse régionale le 29 avril, le public sera de retour dans les stades le 19 mai. Mais la jauge de spectateurs autorisés sera d'abord limitée à 35 %, avec un plafond de 1.000 personnes, avant de passer à 65 % le 9 juin, avec un plafond de 5.000 personnes et avec recours au pass sanitaire dès que le seuil de 1.000 personnes est franchi. C'est le 30 juin que la jauge sera supprimée, avec toujours obligation du pass sanitaire à partir de 1.000 spectateurs.

Les règles précisées pour le Tour de France et l'Euro de football

Jean Castex a également été interrogé sur les grands événements sportifs de l'été, en particulier le Tour de France et l'Euro de football. S'agissant de la Grande Boucle (26 juin-18 juillet), le Premier ministre a assuré qu'elle se déroulerait normalement. «On n’imposera pas le passe sanitaire pour les spectateurs du Tour de France au bord des routes. Ce serait d’ailleurs impossible», a-t-il déclaré. Quant à l'Euro (11 juin-11 juillet), qui doit se dérouler dans onze villes européennes, les «fan-zones» seront autorisées en France, avec «un protocole sanitaire adapté».