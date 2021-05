Ligue 1 : faut-il s’inquiéter pour le Losc ?

Passé l’euphorie du titre de champion de France, le Losc va devoir vite préparer la prochaine saison. Ce qui ne sera pas facile entre les possibles départs de cadres et de son entraîneur.

La grande braderie ? Alors que le club vient de décrocher son quatrième titre de champion de Ligue 1, Lille devrait connaître un été à rebondissements avec plusieurs départs. Et non des moindres. A commencer par Christophe Galtier.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le technicien marseillais (54 ans) serait en passe de s’engager avec Nice ou Lyon. L’ancien entraîneur de Saint-Etienne a même vu son nom revenir avec insistance du côté de l’Angleterre. Un challenge à l’étranger pourrait le tenter d’ailleurs.

Sur le terrain, ce sont tous les postes qui vont être touchés. C’est un secret de polichinelle, Mike Maignan va s’engager ces prochaines heures avec l’AC Milan. Le portier lillois devrait y remplacer Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat. Le transfert se ferait aux alentours de 15 millions d’euros.

Touché de plein fouet par la crise sanitaire et par la défaillance de Mediapro, le Losc va devoir vendre. Ainsi, en plus du gardien de but, c’est le défenseur Sven Botman (ex-Ajax Amsterdam) qui devrait atterrir en Angleterre. José Fonte, en fin de contrat, pourrait ne pas être conservé.

Au milieu, ce sont Renato Sanches et Boubakary Soumaré qui sont très convoités. Le Portugais, complètement relancé après des passages compliqués en Allemagne et en Angleterre, pourrait rebondir ailleurs. De son côté, l’international espoir serait en passe de rejoindre Leicester.

Enfin, en attaque, si le jeune prometteur Canadien Jonathan David devrait rester, Burak Yilmaz pourrait lui quitter le Nord de la France pour se lancer un dernier défi à 34 ans. A moins que la perspective de disputer la Ligue des champions ne le retienne…