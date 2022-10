Diagonale des Fous : le Français Beñat Marmissole s'impose chez les hommes

Le Français Beñat Marmissole (Team Asics) a remporté ce vendredi 21 octobre la Diagonale des Fous 2022, l'un des ultra-trails les plus difficiles au monde (165 km et plus de 10.000 m de dénivelé positif).

Pour la première fois de sa carrière, Beñat Marmissole s'est adjugé la Diagonale des Fous, rendez-vous phare de la saison d'ultra-trail. Parti jeudi à 21h de Saint-Pierre, il a franchi la ligne d'arrivée après un mano a mano haletant avec le Suisse Jean-Philippe Tschumi ce vendredi en début de soirée au stade de la Redoute, à Saint-Denis, la préfecture de l'île.

Le Français (3e l'an passé) et le Suisse ont fait course en tête quasiment tout au long du parcours mais Beñat Marmissole a fait la différence en toute fin de course. Outre leurs qualités intrinsèques incontestables, les deux athlètes ont bénéficié d'un coup de pouce inattendu en profitant d'une cascade d'abandons parmi le reste des favoris : Grégoire Curmer (vainqueur en 2019), l'Italien Daniel Jung, co-lauréat de l'édition précédente, et notamment Lambert Santelli, recordman du GR 20, ont tour à tour été contraints de se retirer.

Avec cette victoire à la Réunion qui succède à une inattendue 6e place au dernier Ultra-Trail du Mont-Blanc, Beñat Marmissole, d'origine Basque, entre désormais dans la cour des grands. «Je me présenterai à la Diagonale des Fous avec beaucoup d'humilité. Ce qui ne m'empêche pas de vouloir jouer un rôle dans cette course !», avait-il annoncé à CNEWS à la fin du mois d'août dernier.

Le Tor des Géants (330 km, 24.000 de dénivelé positif) fait désormais figure de prochain objectif pour lui.