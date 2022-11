Coupe du monde 2022 : animation offensive, Kylian Mbappé… Ce qu’il faut retenir de la conférence de Didier Deschamps avant France-Australie

A la veille du premier match de l’équipe de France contre l’Australie, lors de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a donné une conférence de presse. Voici les principaux points abordés par le sélectionneur des Bleus.

Sur la pression

«Le groupe, vous le connaissez. Effectivement, il y a des joueurs plus expérimentés que d’autres. Mais ce groupe a hâte puisque ça se rapproche. Il n’y a pas d’appréhension, on a tout fait pour que l’ensemble du groupe soit au mieux pour ce premier match qui est très important, même s’il n’est pas décisif. Le premier match dans la compétition est toujours très important, mais il n’y a pas à avoir d’anxiété, il faut être calme et avoir de la sérénité.»

Sur la malédiction du tenant du titre

«Tout ce contexte est dans les statistiques. Chaque équipe a son propre parcours et ses propres péripéties. L'essentiel en interne, c'est d'avoir un groupe bien figé et fixé sur cet objectif de ce premier match. Ne pas penser à ce qu'il s'est passé avant. La vérité, c'est celle de demain face à l'Australie. On sera là pour ce premier match.»

Sur le leadership

«Il y a toujours des joueurs cadres qui sont là et qui ont cette capacité à s'exprimer. Le leadership n'est pas que dans la parole. L'important, c'est que chaque joueur soit un leader à son poste. Il y a encore suffisamment de joueurs qui sont faits pour stimuler dans le vestiaire, lors de l’échauffement davantage et aussi lors des moments ensemble, en interne, lors des discussions. Nous avons ce qu'il faut.»

Sur l’animation offensive

«Il y a plusieurs options, mais ce n’est pas l’absence de Karim Benzema qui va modifier ces options qui étaient présentes et possibles lorsqu’il était avec nous. Son absence ne changera pas tout.»

Sur Kylian Mbappé

C’est vrai que Kylian était jeune, il y a quatre ans, il est toujours jeune. Depuis quatre ans, il a progressé, gagné en maturité, même s’il en avait déjà beaucoup. Grâce à ce qu’il a fait depuis ces quatre années, il a pris encore plus de reconnaissance mondiale. Kylian s'inscrit dans un collectif et il a besoin du collectif aussi. Il a toujours cette capacité que peu de joueurs ont, de pouvoir être décisif à tout moment.»

Sur Camavinga et Varane

«Concernant Eduardo Camavinga, ça peut arriver qu'un joueur ne fasse pas une séance ou deux. Parce que je considère que s’il y a un petit souci, il vaut mieux ne pas faire de séance pour ne pas être mal le lendemain. Il n'y avait aucune inquiétude pour «Cama», il avait un petit ressenti, mais le fait de le laisser tranquille va le rendre disponible. Concernant Varane, il va bien et il est apte et disponible pour demain.»

Sur la possibilité de jouer avec quatre joueurs offensifs

«Tout dépend de la disposition des joueurs offensifs, mais ce n’est pas le fait d’avoir quatre joueurs offensifs qui va amener plus de dangerosités pour l’adversaire. En termes d'équilibre, si on a le ballon, il n'y a pas de souci. C'est une question d'animation, d'organisation. Cela peut être plus compliqué quand on n’a pas le ballon.»

Sur la décision de rester à 25 joueurs

«C'est ma décision. Si j’ai pris cette décision de rester à 25, c’est parce que je pense et je suis convaincu que le groupe est suffisamment armé comme cela par rapport à ce qui nous attend. Avec les joueurs qui sont là, on a tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de possibilités et des joueurs qui ne seront pas utilisés que l’on soit 23, 24, 25 ou 26.»

Sur Olivier Giroud

«Ces derniers temps, il est adoré par les Français. Ici beaucoup l'ont critiqué, mais maintenant, c'est un titulaire indiscutable pour eux. Cela fait un moment qu'il est là, depuis très longtemps. Dans son registre, c'est un attaquant qui est très utile, car il fait marquer les autres aussi.»

Sur l’objectif fixé par Noël Le Graët

«Mon président, je le vois régulièrement, il passe tous les jours pour différentes raisons. On ne discute pas de l'objectif. Chaque équipe a eu ses propres péripéties, avec ses blessés. Il faut aller de l'avant avec le groupe actuel. Ce n'est pas la question d'avoir moins d'ambition. Les joueurs qui sont là sont à fond par rapport à ce qui nous attend. On ne se projette pas. On connaît nos trois adversaires.»

