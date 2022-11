Coupe du monde 2022 : les Pays-Bas s’imposent au forceps face au Sénégal

Bousculée par le pressing des Sénégalais, l’équipe des Pays-Bas a réussi à s’imposer grâce aux buts de Gakpo et Klaassen.

Malmenés par une équipe du Sénégal entreprenante, les Pays-Bas ont réussi à renverser le match (2-0) grâce aux buts de Cody Gagpko (84e) et de Davy Klaassen (90+9e) à la toute fin d'un match souvent frustrant pour les attaquants.

Sur le papier, la rencontre devait être la plus équilibrée depuis le début de la compétition. Dans une enceinte pas complètement remplie pour ce duel opposant pourtant deux adversaires du Qatar, ce sont les hommes de Louis van Gaal qui se sont d'abord montrés les plus dangereux. À trois reprises dans les vingt premières minutes, Gakpo a donné le tournis à la défense sénégalaise. Mais ses coéquipiers (Steven Bergwijn, Denzel Dumfries puis Frenkie De Jong) ont été peu inspirés au moment de conclure.

Un match sans danger pour Noppert

À la fin de la première période, si les deux équipes se sont rendu coup pour coup, les attaquants ont manqué d’efficacité. Pour preuve, Edouard Mendy et Andries Noppert n’ont effectué aucun arrêt lors des 45 premières minutes de cette rencontre. Pour sa première apparition en équipe nationale, le gardien néerlandais a connu des débuts relativement tranquilles, n'effectuant sa première véritable intervention qu'à la 65e minute sur un envoi du Monégasque Krepin Diatta, avant d'être brillant sur une frappe de Pape Gueye (88e).

Il a fallu attendre la 84e minute du match pour voir l’ouverture du score. Le joueur du FC Barcelone, Frenkie De Jong, a pris du champ sur le côté gauche de la pelouse avant de centrer en direction du point de penalty. Cody Gakpo a surpris la défense sénégalaise en s’imposant dans les airs. Edouard Mendy a complètement manqué sa sortie. Dans les toutes dernières secondes de la rencontre, Memphis Depay a tenté sa chance de loin et sa frappe a été repousée par Mendy. Davy Klaassen a suivi le mouvement et marqué le deuxième but de ce match.

Le Sénégal, privé de son leader technique, la star du Bayern Sadio Mané, forfait en attente d'une opération du genou droit, a manqué de percussion en zone offensive, à l'image de l'avant de pointe Boulaye Dia, très peu servi.

En face, la rencontre aura été marquée par l'entrée en jeu d'Ismail Jakobs (au détriment de Abdou Diallo blessé, tout comme Cheikhou Kouyaté un peu plus tard). Les Lions de la Teranga seront donc déjà dos au mur, ce vendredi 25 novembre, face au Qatar pendant que les Pays-Bas joueront la première place du groupe face à l'Equateur.

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI