Coupe du monde 2022 : le Ghanéen Osman Bukari se justifie après sa célébration contre le Portugal

Le Ghana et le Portugal se sont affrontés pour leur entrée en lice dans la compétition. Un match qui s’est terminé sur le score de 3 à 2 en faveur des Portugais. Mais la célébration d’Osman Bukari, deuxième buteur du Ghana, n’est pas passée inaperçue.

Il s'est expliqué. Osman Bukari, joueur de l'Étoile rouge de Belgrade, est accusé d’avoir provoqué Cristiano Ronaldo et le Portugal en imitant sa fameuse célébration lors de son but. Alors que l'acte n’a pas plu à certains, le joueur s’est justifié ce vendredi 25 novembre sur les réseaux sociaux.

«J'ai remarqué que ma célébration d'aujourd'hui a généré des commentaires affirmant que j'étais irrespectueux envers Ronaldo. C’est une erreur» a écrit le joueur.

I have noticed my celebration today has generated comments claiming I was disrespectful towards Ronaldo





This is incorrect. I was overcome by the emotion of the moment of scoring for my country on my World Cup debut leading to my celebration.





My upbringing doesn’t permit me





— Osman Bukari (@OsmanBukari9) November 24, 2022