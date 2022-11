Coupe du monde 2022 : Neymar réagit après son impressionnante blessure à la cheville

Après sa sortie sur blessure lors du match Brésil – Serbie (2-0), l’attaquant de la Seleção Neymar Jr a réagi sur les réseaux sociaux sur la victoire «difficile mais importante» de son équipe.

Il a félicité ses coéquipiers. L’attaquant du PSG Neymar a réagi sur Instagram à l’issue du match qui a opposé son équipe, le Brésil, à la Serbie (2-0) à la Coupe du monde, ce jeudi 24 novembre.

«Match difficile mais victoire importante. Félicitations à l’équipe, premier pas franchi… Plus que 6», a écrit Neymar.

L’attaquant de la Seleção est sorti à la 80e minute du match suite à sa blessure à la cheville droite. Selon le médecin de la fédération, Rodrigo Lasmar, il s’agit d’une entorse.

Entorse confirmée pour Neymar !





Durée d'indisponibilité encore inconnue... Le Brésil peut-il gagner la Coupe du Monde sans lui ? pic.twitter.com/rsW5jO2p99 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 24, 2022

Toutefois, il faut attendre entre 24 et 48 heures «pour avoir une autre évaluation» de la gravité de cette blessure et d’une éventuelle indisponibilité du joueur. La blessure du brésilien est survenue lors d’un choc direct avec le genou d’un joueur serbe.

Du côté du coach Tite, on montre un certain espoir. «Il a ressenti la douleur mais il a décidé de rester sur le terrain pour aider ses partenaires, et c'est remarquable. Je n'ai pas vu qu'il été blessé, son attitude m'a bluffé, je n'ai rien vu ! (...) Nous avons confiance, Neymar rejouera dans cette Coupe du monde."», a-t-il affirmé.

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI