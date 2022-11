Coupe du monde 2022 : Pologne-Argentine, quel jour et quelle heure ?

La Pologne de Robert Lewandowski et l’Argentine de Lionel Messi s’affrontent et se disputent la première place de leur groupe C ce mercredi 30 novembre. Voici le programme.

C’est un match décisif. Ce mercredi 30 novembre, les Polonais et les Argentins vont se battre pour la première place du groupe C et une qualification en huitièmes de finale.

Après une entrée en lice mitigée contre le Mexique (0-0) et l’émotion du premier but de Robert Lewandowski en Coupe du monde (dans la victoire contre l'Arabie saoudite) passée, il reste un dernier match à la Pologne. Actuellement première de son groupe, avec 4 points, sa place est tout de même en danger.

L’Argentine, une des favorites de cette compétition, a de son côté inquiété après sa défaite contre l’Arabie Saoudite (2-1). Puis elle s’est rattrapée, grâce à sa star Lionel Messi, face au Mexique (2-0). Mais rien n’est encore joué dans ce groupe C. L’Albiceleste doit gagner contre la Pologne pour se qualifier et confirmer sa remontée.

Programme TV

Pologne-Argentine

Coupe du monde 2022

Mercredi 30 novembre

20h sur beIN SPORTS 1 et TF1

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI