Coupe du monde 2022 : Canada-Maroc, quel jour et quelle heure ?

Dernier match de phase de groupes pour le Canada et le Maroc dans cette Coupe du monde 2022. Les deux pays s’affrontent ce jeudi 1er décembre. Voici le programme.

Le Maroc est deuxième du groupe F et vise la première place, le Canada, lui, est dernier et est d’ores et déjà éliminé de la Coupe du monde. Mais ce n’est pas fini, puisqu’il reste leur reste un match l'un contre l'autre pour la dernière journée de phase de poules.

Le Canada ne peut pas rattraper ses concurrents du groupe F. Derniers du groupe avec 0 point, le seul objectif des Canadiens va donc être de quitter cette Coupe du monde en arrachant le match nul au Maroc pour partir avec au moins un petit point symbolique.

L’enjeu est tout autre pour le Maroc. Les Lions de l’Atlas sont à égalité avec la Croatie (4 points). Les deux pays se battent la première place du groupe F pour obtenir un meilleur tirage pour les huitièmes de finale. Les Marocains doivent aussi gagner pour sauvegarder leur deuxième place, mise en danger par la Belgique qui est juste derrière avec 3 points.

Programme TV

Canada-Maroc

Coupe du monde 2022

Jeudi 1er décembre

16h sur beIN SPORTS 2

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI