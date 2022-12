Coupe du monde 2022 : le Brésilien Vinícius Júnior fait polémique après avoir mangé de la viande en or

Avant leur quart de finale contre la Croatie, ce vendredi, les joueurs du Brésil ont eu un jour de repos. Vinícius Júnior en a profité pour se rendre dans un restaurant où il s’est fait servir de la viande recouverte d’or. Un repas qui ne fait pas l’unanimité.

Plusieurs médias s’en sont pris au joueur de la Seleção à la suite de cette sortie, qualifiant son mode de vie d’«indécent».

En conférence de presse, le sujet a été abordé et Vinícius Júnior s’est défendu.

«Je crois que pendant mon temps libre, je peux faire ce que je veux. J'essaie de me divertir le plus possible. Je fais ce que je pense être le mieux pour moi», a-t-il dit dans un premier temps.

Il a conclu : «Je ne crois pas qu'ils devraient parler de ce que nous devrions ou ne devrions pas faire. Mais de ce que nous faisons sur le terrain».

