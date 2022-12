Coupe du monde 2022 : quel est l’historique de l’équipe de France face à l’Argentine ?

La France affronte l’Argentine, ce dimanche 18 décembre, en finale de la Coupe du monde 2022. Voici l’historique des confrontations entre les deux pays.

Comme lors du sacre de 2018, les Bleus croisent la route de l’Albiceleste en phase finale. Cette fois-ci, les deux pays s’affrontent dans le cadre de la finale, le match le plus déterminant de la compétition.

Au total, la France et l’Argentine se sont affrontées lors de douze rencontres, soit en match amical, soit lors d’un Mondial. Leur dernier duel remonte à 2018, lors de la Coupe du monde en Russie, dans le cadre des huitièmes de finale à la Kazan Arena.

Les Bleus avaient remporté le match devant 42.873 spectateurs grâce à un doublé de Kylian Mbappé et aux buts de Benjamin Pavard et Antoine Griezmann. Ils s’étaient ainsi qualifiés pour les quarts de finale et ont, par la suite, remporté la compétition.

Le bilan des confrontations est de trois victoires pour la France, trois matchs nuls et six victoires de l’Argentine.

Les rencontres entre la France et l’Argentine

15 juillet 1930 : Argentine 1-0 France

3 juin 1965 : France 0-0 Argentine

8 janvier 1971 : Argentine 3-4 France

13 janvier 1971 : Argentine 2-0 France

25 juin 1972 : France 0-0 Argentine

18 mai 1974 : France 0-1 Argentine

26 juin 1977 : Argentine 0-0 France

6 juin 1978 : Argentine 2-1 France

26 mars 1986 : France 2-0 Argentine

7 février 2007 : France 0-1 Argentine

11 février 2009 : France 0-2 Argentine

30 juin 2018 : France 4-3 Argentine

