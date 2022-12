Coupe du monde 2022 : la composition probable de l'équipe de France contre l'Argentine en finale

Pour cette finale de la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps pourra compter sur l'ensemble de son effectif. La composition d'équipe devrait être la même que celle alignée face à l'Angleterre, en quart de finale.

C'est l'heure. L'équipe de France joue l'un des matchs les plus importants de son histoire ce dimanche, à 16h, en finale du Mondial de football contre l'Argentine de Lionel Messi. Objectif, remporter la Coupe du monde pour la deuxième édition consécutive et la troisième fois, après 1998 et 2018.

Face à l'Albiceleste, Didier Deschamps pourra à nouveau compter sur Adrien Rabiot, malade lors de la demi-finale contre le Maroc, et Dayot Upamecano, sur le banc, mais trop juste pour rentrer en jeu.

Ce samedi, lors de l'entraînement collectif de veille de match, les 24 joueurs de l'équipe étaient présents. De quoi rassurer après l'affaire du mystérieux virus qui a touché une partie de la sélection.

Ainsi, la composition devrait être la même que contre l'Angleterre en quart de finale. Le capitaine Hugo Lloris sera dans les cages pour sa 145e sélection. Pas de surprise en défense, avec une charnière Varane-Upamecano, entourée par Jules Koundé sur le côté droit et Théo Hernandez sur l'aile gauche.

Adrien Rabiot retrouverait son poste au milieu, en duo avec Dayot Upamecanot. Antoine Griezmann célébrera quant à lui son 117e match avec le maillot bleu, devenant le 5e joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France, devant Marcel Desailly. Il orientera le jeu vers le trio d'attaquants Ousmane Dembélé à droite, Kylian Mbappé sur le côté gauche et Olivier Giroud dans l'axe.

La composition probable de l'équipe de france

Lloris

Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez

Tchouaméni, Rabiot

Dembélé, Griezmann, Mbappé

Giroud

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI