Ligue 1 : le PSG se donne de l'air contre Lille, Monaco met la pression sur l'OM… ce qu’il faut retenir de la 24e journée

La 24e journée de Ligue 1 se déroule du vendredi 17 au dimanche 19 février. Entre la victoire spectaculaire du PSG sur Lille (4-3) après trois revers, la défaite de Lyon à Auxerre, voici ce qu’il faut retenir.

Auxerre-Lyon : 2-1

L’OL qui restait sur six rencontres sans défaite, toutes compétitions confondues, et notamment sur un beau succès face à Lens, a été battu par Auxerre (2-1). Moussa Dembélé avait donné l’avantage à Lyon (36e) mais en trois minutes, l’AJA a renversé la vapeur. Gaetan Perrin sur penalty (51e) et Jubal (54e) ont offert la deuxième victoire de Christophe Pellissier, qui avait remplacé Jean-March Furlan fin octobre. Les hommes de Laurent Blanc, malade et absent à Auxerre, remplacé par Franck Passi restent dans le ventre mou du classement, au 9e rang à six longueurs de Lille (5e) en attendant les rencontres de samedi et dimanche. De son côté, l'AJA, qui restait sur deux résultats nuls contre Reims et à Angers mais surtout n'avait plus gagné depuis le 30 octobre face à Ajaccio, demeure collée au fond du classement (19e).

Nice-Reims : 0-0

A l'Allianz Riviera, Nice et Reims, quasiment assurés du maintien et équipes en forme depuis le changement d’entraîneurs (Didier Digard d’un côté, Will Still de l’autre), ont partagé les points. Le meilleur buteur de L1 Folarin Balogun a buté sur le portier niçois Kasper Schmeichel (55e) sur penalty. Reims a enchaîné une 16e rencontre sans défaite en L1, tandis que le Gym reste sur cinq victoires et deux nuls depuis l'arrivée de Digard aux commandes. Avec 38 points, Nice reste septième avant les matches de dimanche, tandis que Reims se maintient au 10e rang.

Strasbourg-Angers : 2-1

Pour la première sur le banc de Frédéric Antonetti, Strasbourg a battu Angers (2-1). En forme depuis le début de l’année, Habib Diallo a inscrit un doublé (14e, 42e) et compte désormais 12 réalisations en championnat (Top 5 des buteurs). La réduction du score de Nabil Bentaleb sur penalty (73e) n’a pas empêché la victoire du RCSA, qui se retrouve provisoirement 15e. Après deux matchs nuls consécutifs, le SCO est retombé dans ses travers et paraît désormais condamné à la relégation. Vingtièmes, les Angevins ont huit points de retard sur le 19e, Auxerre.

PSG-Lille : 4-3

Les supporters sont passé par toutes les émotions dans ce choc. D’abord par la joie lorsque Kylian Mbappé (12e) et Neymar (17e) ont parfaitement lancé le club de la capitale même si les Dogues ont réduit la marque rapidement par Diakité (24e). Puis arriva la seconde période et là, c’était le drame. A la 51e minute, Neymar sortait sur blessure à la cheville à une semaine du choc contre l’OM et trois du huitième de finale de Ligue des champions à Munich. Dans la foulée, Jonathan David a remis les deux équipes à égalité sur penalty (58e) puis Jonathan Bamba a donné l’avantage aux Lillois (69e). De quoi craindre le pire et une crise. Mais Mbappé en sauveur égalisait (87e) puis Lionel Messi, que l’on attendait plus, offrait la victoire sur coup franc (90e+5).

Lorient-Ajaccio : 3-0

Lorient n’a pas fait de détail contre Ajaccio (3-0). Et c’est d’abord grâce à ses deux recrues hivernales que le club breton a bien lancé son après-midi. Bamba Dieng a ouvert le score sur penalty (6e) puis Romain Faivre a doublé mise avant la pause (43e). Au retour des vestiaires, c’est Ponceau qui a clôturé le score (58e). Au classement, les Merlus sont septièmes alors que les Corses pointent toujours à l’avant-dernière place.

Troyes-Montpellier : 0-1

Troyes a craqué dans le temps additionnel contre Montpellier (0-1). Wahbi Khazri a crucifié l'Estac (90e+2). Les joueurs de Michel Der Zakarian décrochent un second succès d'affilée, tandis que le club de l'Aube reste relégable (17e).

Brest-Monaco : 1-2

Avant la sortie de l'OM, l’AS Monaco en a profité pour prendre la deuxième place en signant un quatrième succès de suite en Ligue 1, à Brest (1-2). Alexandr Golovin et Myron Boadu ont marqué pour l'ASM. Les Brestois ont réagi trop tard par Jérémy Le Douaron et restent très proches de la zone rouge (16es, 20 points).

Rennes-Clermont : 2-0

Rennes a retrouvé des couleurs en s'imposant face à Clermont (2-0)grâce à un doublé d'Arnaud Kalimuendo (37e, 64e). Après avoir perdu cinq de leurs six matchs précédents, les Rouge et Noir sont revenus dans les places européennes. Surtout, ils se sont donné une belle bouffée d'air avant leur barrage retour de barrages de Ligue Europa jeudi au Roazhon Park face au Shakthar Donestk, qui les a battus 2-1 à l'aller.

Lens-Nantes : 17h05

Toulouse-OM : 20h45