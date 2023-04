Football : la réaction de Julien Fournier à la révélation du mail concernant Christophe Galtier

Julien Fournier a assuré, à Nice-Matin, ne pas être à l’origine de la fuite du mail qu’il aurait écrit et dans lequel il accuse Christophe Galtier d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires, tout en se disant «révolté» par le timing de ces révélations.

Il a brisé le silence. Si le PSG et Christophe Galtier ne se sont pas exprimés, Julien Fournier a pris la parole après la révélation d’un mail qu’il aurait envoyé en fin de saison dernière à la direction de Nice et dans lequel il accuse Christophe Galtier d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires lorsqu’il entraînait le club azuréen. Actuellement au Brésil, l’ancien directeur sportif des Aiglons a assuré ne pas être à l’origine de la diffusion de ces informations et s’est dit révolté par le timing des révélations.

une enquête interne ouverte par le psg

«Je suis actuellement au Brésil loin de cette polémique à laquelle je suis associé à mes dépens. Je ne suis en aucun cas à l’origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d’un an au moment de mon départ du club. Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j’ai surtout trop de respect pour l’OGC Nice, un club dont j’ai fièrement défendu les couleurs pendant plus dix ans et les gens en place, qui préparent en ce moment l’un des rendez-vous les plus importants de leur histoire en Coupe d’Europe. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu», a-t-il réagi auprès de Nice-Matin.

Dans un mail adressé à Dave Brailsford, propriétaire de Nice, Julien Fournier aurait rapporté des propos tenus par Christophe Galtier au cours d’une discussion entre les deux hommes, qui entretenaient des relactions tendues. «(…) Il m’a répondu que je devais tenir compte de la réalité la ville, et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe», aurait dénoncé l’ancien directeur du football de Nice, ajoutant un peu plus loin que l’actuel entraîneur parisien voulait «limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans.»

Pour l’heure, ni le PSG, ni Christophe Galtier n’ont réagi à ces accusations. Mais une réaction pourrait rapidement intervenir avant même la conférence de presse, prévu vendredi, la veille de la rencontre de Ligue 1 face à Lens.