Benjamin Mendy : un nouveau procès pour viol pour le footballeur

Le footballeur français Benjamin Mendy sera à nouveau jugé à partir de ce lundi 26 juin en Angleterre pour viol et tentative de viol. Deux accusations par deux plaignantes différentes.

L'ancien international français Benjamin Mendy va de nouveau devoir faire face à la justice, dès ce lundi 26 juin. En janvier dernier, il avait été reconnu non-coupable de six viols et une agression sexuelle. Mais le verdict concernant un viol et une tentative de viol sur deux plaignantes n'a pas encore été donné. Deux accusations dont le jury n'avait pas réussi à se mettre d'accord.

Louis Saha Matturie, coaccusé, rejugé en septembre

«Mon client Benjamin Mendy (…) a hâte de laver son nom des deux autres chefs d’accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie. Jusqu’à la fin de cette procédure, ni moi, ni mon client ne sommes en mesure de commenter davantage», avait précisé Jenny Wiltshire, l'une de ses avocates, à la sortie du premier procès.

Louis Saha Matturie (aucun lien avec l'ancien footballeur), coaccusé, a lui été jugé non-coupable de trois viols. Il sera lui aussi à nouveau jugé, en septembre prochain. Les jurés ne se sont pas prononcés sur trois chefs d'accusation de viol et trois d'agression sexuelle.