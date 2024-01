Insultes racistes contre Mike Maignan : quatre personnes de plus interdites à vie de stade par l'Udinese

Ce jeudi, quatre nouvelles personnes ont été interdites de stade à vie par le club italien de l’Udinese. Une sanction prise quelques jours après les chants et cris racistes lancés par des supporters à l’encontre du gardien Mike Maignan, lors du match face à l’AC Milan.

Souvent pointé du doigt pour des cas de racisme dans ses stades, le football italien semble enfin s’emparer du sujet. Le 20 janvier dernier, lors de la rencontre entre l’Udinese et l’AC Milan, le gardien de l’équipe de France a été victime de cris et de chants racistes. Après avoir alerté l’arbitre à la 25e minute du match qu’il était ciblé par des mimiques de singe de la part de supporters de l’Udinese, le Français a finalement décidé de quitter le terrain après la demi-heure de jeu.

Face à cela, et en réponse aux actes racistes, le club italien a annoncé quatre nouvelles interdictions à vie d’accès à son stade. «Udinese Calcio peut confirmer qu'il a identifié quatre individus de plus en relation avec les incidents... Ces individus seront aussi interdits à vie du Bluenergy Stadium», annonce le club dans un communiqué.

Ce n’est pas le joueur qui a été attaqué. C’est l’homme. C’est le père de famille. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive. Et je ne suis pas le premier à qui ça arrive.





On a fait des communiqués, des campagnes de publicité, des protocoles et rien n’a changé.… pic.twitter.com/47tfcW4oNo — Magic Mike Maignan (@mmseize) January 21, 2024

Solidarité des sportifs

Lundi dernier, l’Udinese s’était déjà montré ferme par rapport à cette nouvelle affaire. Le club avait alors identifié un individu ayant proféré des insultes racistes envers le portier de l’équipe de France. Ce dernier a été par la suite interdit à vie du stade du club de Serie A. Mais la Ligue italienne a notamment sanctionné l’équipe hôte de la rencontre.

L’Udinese a donc été condamné à disputer un match à huis clos. «Comme c'est le cas depuis le début, le club a continué de travailler main dans la main avec la police, réaffirmant son absolue détermination à punir les coupables, comme preuve de son engagement concret contre toute forme de discrimination», souligne le club dans son communiqué mercredi, qui a par ailleurs décidé de faire appel de cette condamnation.

Au lendemain de cette triste soirée, le gardien des Bleus, déjà victime à deux reprises de cas de racisme depuis son arrivée en Italie, avait appelé les instances du football italien à prendre leurs responsabilités. «Aujourd'hui, c'est tout un système qui doit prendre ses responsabilités (...) Les instances et le procureur, avec tout ce qu'il se passe, si vous ne faites rien, VOUS SEREZ VOUS AUSSI COMPLICES», avait-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Tu es très loin d’être seul Mike Maignan.



On est tous avec toi.



Toujours les mêmes problèmes et toujours AUCUNE solution.



Trop c’est trop !!!!!!!!!!!!





NON AU RACISME. pic.twitter.com/uqlCLMr00x — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 20, 2024

Ce nouveau cas de racisme dans le football n’a pas laissé indifférentes les personnalités publiques, à l’image de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas hésité à s’exprimer sur les réseaux pour défendre son gardien. «Tu es loin d’être le seul Mike Maignan. On est tous avec toi. Toujours les mêmes problèmes et toujours AUCUNE solution. Trop c’est trop», avait alors assuré le champion du monde 2018. Malheureusement, en 2024, ces cas de racisme dans le football restent trop présents et ne sont toujours pas hors-jeu.